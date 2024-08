Herce Ivana Vyskočila nejvíce proslavilo partnertsví s temperamentní Anife, kterou si vzal za svou ženu. Milovníkem žen byl ale celý svůj život. Co dělá dnes? Rozhodně nezahálí.

Nezbedný dědeček

Herec Ivan Vyskočil má na svém kontě celou řadu skvělých rolí. Pokud jde o seznam, mohl by se však pochlubit také tím partnerským.

Důvodem je jeho záliba v opačném pohlaví, kterému celý život podléhá a které podle svých slov ani v 77 let nebyl schopný pochopit.

Ivan Vyskočil byl kdysi ženatý s herečkou Ivanou Andrlovou. S tou se však v devadesátých letech rozvedl, když potkal exotickou krásku Anife. Ženu s horkou krví a výrazným temperamentem.

Anife mu učarovala natolik, že se rozhodl se znovu oženit. Jejich příběh lásky byl tak trochu poetický. Anife totiž původně jako emigrantka cestovala do Německa.

Jak už to ale bývá, osud vám někdy životní cestu nasměruje jiným směrem. Anife namísto Německa vystoupila v Čechách, kde potkala šarmantního Ivana.

Mladší partnerka

Pro expartnerku Ivanu to bylo velmi bolestné, Ivan však jako čerstvě zamilovaný, neviděl napravo ani nalevo.

Život s Anife byl někdy boj:

„S Andrlovou jsem byl patnáct let. Ona se mnou ale jenom třináct, protože už mezitím měla nějakou novou lásku. Co mi zbývalo než dělat, že to nevím, a čekat, než ji to přejde. Ale ono ji to nějak nepřešlo…,“ uvedl Vyskočil pro deník Aha!

Anife byla pro Ivana notnou dávkou potřebné energie. Byla temperamentní, krásná a nepatřila k ženám, které se uráží kvůli malichernostem.

To Ivanovi imponovalo. Nenechte se však mýlit. Nakonec ani manželství s Anife nebylo zrovna procházkou růžovou zahradou. S Anife si Ivan pořídil syna a ve společné domácnosti s nimi žila i mladší sestra Anife.

„Mám doma tři čistokrevné Turky, občas své děti z prvního manželství a mezi tím vším běhají pes a kočky,“ uvedl kdysi pro Novinky.cz Ivan. I toto manželství nakonec skončilo rozvodem.

Ivan však ani dnes nezahálí. Ačkoliv je z něj už dědeček, na krásné ženy nezanevřel. V současné době je jeho partnerkou Romana, se kterou ho dělí více než 40 letý věkový rozdíl. Ivanovi to ale rozhodně nevadí. Potřetí se už ale ženit nechce.

