Externí autor 22. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Pro rodiče není nic horšího, než když přežije své vlastní dítě. Obrovskou bolest v životě zažívá herec Ivan Vyskočil (78). V roce 2022 byl jeho syn Jakub (†46) nalezen mrtvý na hrázi rybníka. Jeho otec je přesvědčen o tom, že se jednalo o vraždu.

Přežil vlastního syna

Herec Ivan Vyskočil zažívá hroznou bolest. V roce 2022 byl jeho syn Jakub nalezen mrtvý na hrázi rybníka a jeho smrt je opředená dodnes záhadou. Ivan si je ale naprosto jistý, že byl jeho syn zavražděn. Jakub Vyskočil po sobě zanechal manželku a třináctiletou dceru. Smrt syna byla ale od počátku vyšetřovaná jako sebevražda. Tomu herec v žádném případě nevěří.

„Vypadá to, jako když to bylo celé na zakázku. Ještě v únoru, což bylo tři měsíce předtím, psal syn na policii, že se cítí být ohrožen na životě a že ho někdo vydírá. Když je to majitel velké firmy, která vydělává obrovské peníze, tak to je celé jak opsané z devadesátých let. Takzvaná sebevražda, že jo," řekl herec v rozhovoru v pořadu TV Nova Život ve hvězdách.

Byl to právě zesnulý Jakub Vyskočil, který seznámil svého otce s Anife Vyskočilovou, která se později stala hercovou manželkou. Anfie věnovala Jakubovi několik řádků na svém Instagramu s tím, že to byl její první český kamarád. „Na Jakuba si budu pamatovat jako na svého prvního českého kamaráda, kterého jsem tady poznala. Byli jsme tehdy dvacetiletí a on mě seznámil se svým otcem. Díky Jakoubkovi jsem získala úžasného člověka, který mi do života vstoupil tak moc lidsky, a seznámil mě s mužem, který vždy stál a stojí při mně v mých dobrých i těžkých chvílích, i když je to dnes už můj exmanžel," popsala v příspěvku svým sledujícím.

Jakub Vyskočil byl majitelem dopravní společnosti BusLine a v posledních měsících svého života měl problémy s bývalými spolupracovníky z firmy. Mělo se jednat o jedince, který má dle herce dlouhé prsty a dobré konexe. V minulosti měl navíc několika lidem vyhrožovat smrtí. Ivan Vyskočil je přesvědčený o své pravdě.

Případ plný nejasností

I přesto, že se později Anfie s Ivanem Vyskočilem rozvedli, nepojí je žádné sváry a vycházejí spolu dobře. Smrt syna Jakuba samotnou Anife velmi zasáhla. „Ať je ti země lehká a občas nás navštiv třeba v podobě deště. Bolí to. Ivánku, myslím na tebe a stojím při tobě. Milá rodino, držte se mi, myslím na nás," dodala zdrcená Anife.

Podle Ivana Vyskočila nebyl případ důkladně prošetřen a spoustu věcí a poznatků je nevyjasněných. Jeho další argument je, že jeho syn odjel jeho syn na schůzku, ze které se již nevrátil. „Zaprvé pořád není vyřešen ani jeho telefon. Kdo mu volal, kdo ho vylákal na tu schůzku. Ani to místo nezapáskovali. Ani nedělali pachové stopy, což se vždycky dělá," pokračoval Vyskočil s tím, že se obrátil na Vrchní státní zastupitelství.

Ivan Vyskočil je odhodlaný udělat vše, aby se nakonec dopídil pravdy. „Skutečně mi napsali, že nebyla naplněna má ústavní práva, aby byla objasněna smrt mého syna," řekl. Zdrcený otec chce vědět, jak to s jeho synem skutečně bylo. „Je to hrozná škoda, že odešel. Měli jsme spolu úžasný vztah. Úplně nejvíc jsme si rozuměli," sdělil zničený otec, který přežil vlastního syna.

Policie je ale zcela jiného názoru než Ivan Vyskočil. Vyšetřování došlo k závěru, že se jednalo o sebevraždu a nikoliv o vraždu. Případ byl nakonec odložen. „Policejním orgánem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zakládaly podezření, že smrt Jakuba Vyskočila byla zaviněna jednáním jiné osoby," řekl pro Seznam Zprávy písecký okresní státní zástupce Zbyněk Polívka.

Policie má jasno

Policie si za výsledkem vyšetřování stojí a odmítá tvrzení herce Ivana Vyskočila, že by se mělo jednat o vraždu. „Nebyla zjištěna žádná obranná zranění, ani stopy po zápasu," nechal se slyšet žalobce. Proti tvrzení Ivana Vyskočila hovoří fakt, že jeho syn nechal dopis na rozloučenou.

Polici našla dopis na rozloučenou v ložnici Jakuba Vyskočila. Dopis prošel odborným zkoumáním, jehož závěr zní, že ho skutečně napsal on sám. „Dynamika písma odpovídá dynamice písma jmenovaného (Jakuba Vyskočila), současně i kvalitativní projev je shodný," dodal žalobce. I přes všechna tato zjištění si otec Ivan Vyskočil myslí své.

Ivan Vyskočil byl celkem čtyřikrát ženatý. Syn Jakub se narodil do druhého manželství, kdy Ivan Vyskočil žil s modelkou Růženou Polákovou.

Zdroje: Prima Ženy, Kafe.cz, Blesk.cz