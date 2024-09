Externí autor 4. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Z českých pohádkových princezen máme nejčastěji zafixovanou Libuši Šafránkovou. Jenže v jejím případě mate fakt, kolikrát se Popelka objevovala v televizi. Tipnete si, kdo hrál nejčastěji princeznu v českých pohádkách? Rozluštění vás nejspíš překvapí.

Čeští filmoví tvůrci jsou proslulí svými pohádkami. Tak není divu, že kdybychom postavili všechny princezny do jedné řady, nedohlédneme na konec. Možná vás ale překvapí rekordmanka, která si princeznovské šaty oblékala nejčastěji. Pravděpodobně byste to totiž do ní vůbec neřekli.

Třetí místo

Krásné třetí místo si v tomhle klání získala herečka Marika Šoposká, která letos zazářila ve snímku Vlny. Jako princezna se poprvé objevila v pohádce Boháč a chudák. V pohádce Micimutr si zahrála po boku slavnější princeznovské kolegyně, již zmíněné Libušky Šafránkové. Pokud bychom brali v úvahu i dabing, tak naposledy zazněl Maričin hlas v pohádce O vánoční hvězdě, kde nadabovala hlavní hrdinku Leonii Brill. V každém případě vypadá čtyřiatřicetiletá Šoposká stále velmi mladě, tak se s ní možná ještě v této roli potkáme.

Druhé místo

Na druhé příčce se umístila herečka Jitka Schneiderová. Ta byla princeznou celkem sedmkrát. Její éra odstartovala v roce 1996 pohádkou O sirotkovi z Radhoště. To jí bylo třiadvacet. Naposledy se jako princezna ukázala o pět let později, tedy v roce 2001, v pohádce Zázračné meče. V pohádkách se Jitka Schneiderová objevila zatím patnáctkrát, ale už ne jako princezna. Tak například v Kouzlech králů si zahrála zlou čarodějku.

A ještě jednou druhé místo

Tuhle princeznu byste na druhém a ještě děleném místě nejspíš nečekali. Jenže, chyba lávky. Mnohé nejspíš plete fakt, že se pohádky s Libuškou Šafránkovou hodně reprízují, takže to pak vypadá, jako by si těch princezen zahrála mnohem víc. Pravdou je, že ze sedmnácti pohádek, ve kterých se objevila, roli princezny ztvárnila jenom sedmkrát.

První princezna na ni čekala už v roce 1976 v pohádce o Terezce a paní Madam. Tehdy bylo Šafránkové třiadvacet. Naposledy si princeznovské šaty oblékla v roce 1982 a tuhle roli si užila hned třikrát. Zahrála si totiž rovnou ve třech pohádkách, a sice Sůl nad zlato, Třetí princ a Vojáček a dračí princezna. V posledních dvou filmech šlo navíc o dvojrole.

První místo vyhrává…

…ano, dámy a pánové, Ivana Andrlová, která si pro mnohé nejspíš překvapivě zahrála princeznu v českých pohádkách nejčastěji. V počtu pohádek sice nepřekonala Libušku Šafránkovou, protože má na svém kontě stejný počet – sedmnáct snímků, ale princeznu ztvárnila v devíti z nich. Pokud si vzpomínáte na výpravnou filmovou pohádku Princ a Večernice z roku 1978, to byla první princezna Ivany Andrlové. Tu poslední si zahrála, když jí bylo pětatřicet let. Pohádka se jmenovala Omyl děda Vševěda a film byl natočený v roce 1995.

Dvě z jejích pohádek, Za humny je drak a Princové jsou na draka, jí pomohly se zviditelnit. Vtipné na tom je, že druhá zmíněná pohádka vlastně vznikla tak trochu náhodou a Ivana Andrlová k nim pro Tn.cz řekla následující: „To byly jedny z mých prvních pohádek a obě se staly legendárními, takže já si na ně nemůžu stěžovat. Já vlastně díky těmto pohádkám tady vůbec sedím, ony mě dostaly do hereckého života a světa.“

Zdroje: tn.nova.cz, www.csfd.cz, www.kinotip2.cz, www.blesk.cz