Ivana Andrlová (64) patří mezi naše nejoblíbenější herečky. Její nejčastější role byly princezny a v mládí byla naprosto okouzlující. Když jí bylo pouhých dvacet let, zamilovala se do hereckého kolegy Ivana Vyskočila (78), se kterým má dceru Michaelu. Své mamince, jako by Míša z oka vypadla...

Životní láska byl nevěrník

Ivana Andrlová jako herečka zářila na prknech, která znamenají svět. V soukromém životě to ale neměla vůbec jednoduché. Když jí bylo pouhých dvacet let, vzala si za manžela hereckého kolegu Ivana Vyskočila. Co na tom, že ji všichni kamarádi a známí před ním varovali. Ivan měl za sebou již dvě manželství, měl pověst nevěrníka a lamače dívčích srdcí.

Herečka víc než své řemeslo milovala tanec a zpěv. Přesto se nejvíc zapsala do pamětí lidí jako paní herečka různorodých rolí. Ivana šla doslova z role do role a měla tisíce obdivovatelů a ctitelů. Její srdce však získal Ivan Vyskočil, který krom dvou manželství, měl také dvě děti.

Z jejich lásky vzešla dcera Michaela, která se narodila v roce 1990. Po patnácti letech manželství přišel hodně drsný rozvod. Psal se rok 1996 a iniciátorkou rozvodu byla sama herečka. Bohužel konec neprobíhal v přátelském duchu. Doprovázely ho hádky, trestní oznámení a pomluvy.

Ivana jako důvod uvedla, že ji Vyskočil odmítal pouštět do společnosti. Oba dva manželé se měli údajně navzájem i podvádět. Někdy v té době Ivan Vyskočil již udržoval vztah se svojí budoucí ženou Anife. Vyskočil ale médiím tvrdil, že to byla právě Ivana, která udržovala vztah s někým jiným.

Údajně měl dokonce čekat dva roky, než jeho žena románek ukončí. To se však nestalo. Traduje se ale, že na druhou stranu, Vyskočil jednou vtrhl do bytu milence své ženy a nachytal je inflagranti. Kvůli tomu také koneckonců herec čelil trestnímu oznámení. U soudu se handrkovali nejenom o dceru, ale také o dům, ve kterém všichni tři s dcerou bydleli.

Dcera si vyholila hlavu

Dcera Míša nenesla rozvod rodičů vůbec dobře. Samotná Ivana se už nikdy nevdala. „Někdo se z toho oklepe za pár týdnů, někomu to trvá mnoho let,“řekla v rozhovoru pro časopis Vlasta. Vztah dcery s rodiči byl ale na bodu mrazu. Andrlová říkala, že se Míša stále hledá. Ta svým rodičům v jednu dobu přidělávala jen vrásky.

Andrlová v jednu dobu byla nucena vyhledat odbornou pomoc, aby se se vším dokázala postupem času vyrovnat. Vyskočil si vzal o několik let mladší Anife, která tvrdila, že s Míšou perfektně vychází. Dcera Vyskočila a Andrlové byla několik let jako mezi mlýnskými kameny.

V roce 2013 ve svých třiadvaceti letech si vyholila půlku hlavy a na ňadro si nechala vytetovat holubici. Výsledkem se tehdy pochlubila na sociální síti Facebook. „Mysleli jsme, že máme pubertu za sebou, ale spíš to vypadá, že přišla až teď. Míša je o několik let pozadu a hledá se," řekla v rozhovoru pro Blesk.cz tehdy Andrlová.

Kopie své maminky

Michaela ale dospěla a vše se srovnalo. Zatímco ještě před lety Andrlová nebrala svoji dceru do společnosti, dnes se s ní pyšní. Vyrostla z ní totiž krásná mladá dáma, která je věrnou kopií své maminky. Postupem času se Ivana Andrlová také usmířila s Ivanem Vyskočilem, kterému zkrachovalo i manželství s půvabnou Anife.

Jak Ivana Andrlová, tak Ivan Vyskočil říkají, že se usmířili díky vnučce. „V nejlepším kontaktu jsem s Anife a moje současná partnerka je hodně v kontaktu s Ivanou Andrlovou. Tam to bylo velice těžké, ale poté, co se nám narodila vnučka, se to srovnalo. To nejde jinak, když se musíme domlouvat na hlídání," řekl Ivan Vyskočil pro Blesk.cz.

Herec Ivan Vyskočil se ženil celkem čtyřikrát. Ivana Andrlová se už nikdy poté nevdala. Přesto je navždy pojí plod jejich lásky, dcera Michaela, na kterou jsou po letech právem pyšní. Míša je šťastnou maminkou a čím starší je, tím více je podobná své mamince Ivaně Andrlové.

