Letos uplynulo pětatřicet let, od chvíle, kdy se stala první novodobou Miss Československo. Slovenka Ivana Christová proslula zejména svými váhovými výkyvy, což je trochu škoda, protože toho v životě dokázala poměrně dost. Podívejte se, jak vypadá nyní.

Nebyla blondýna a přesto si v ostravském Paláci kultury a sportu došla pro korunku Miss Československo 1989. I když se to mnohým nelíbilo právě pro její tmavé vlasy a snažili se ji vypískat, první místo Ivana Christová získala právem. A mohl za to její okouzlující vzhled a charisma, kterými si získala odbornou porotu.

Goyova Maja

Že má osmnáctiletá dívka něco do sebe potvrdilo i další vítězství téhož roku na Miss Maja International v Dominikánské republice, kterou s přehledem vyhrála. Jak uvedl deník Blesk, jedním z kritérií této soutěže je totiž i typová podobnost současných krásek s legendární Majou, modelkou španělského malíře Francisca Goyi. Při srovnání vizáže obou žen asi není o čem pochybovat.

Mezinárodní kariéra

Tenhle triumf Ivaně Christové, kterým umlčela tehdejší sponzory, jimž se nelíbilo její vítězství, a proto nejela ani na Miss Universe, otevřel cestu do světa mezinárodního modelingu. Ještě na konci roku odletěla do Ameriky, kde chodila přehlídky, fotila a objevovala se na titulních stránkách prestižních časopisů. V rozhovoru pro Ona Dnes zmínila, že se jí tehdy ujal režisér Miloš Forman a pozval ji k sobě do Connecticutu.

Krátké manželství a dcera Daniela

Po čase se Ivana přesunula z New Yorku do Francie. Na zámku nedaleko Paříže potkala svého budoucího manžela Daniela Ubauda a otce svého jediného dítěte, dcery Daniely. Učaroval jí svým exotickým vzhledem, protože pochází z francouzsko vietnamské rodiny. Domů na Slovensko se vracela už vdaná a čekala dceru. Manželství ale nevydrželo. Když bylo Daniele devět měsíců, manžel je opustil. Bohužel i s Ivaninými úsporami, takže se v budoucích letech měla co ohánět.

Hladovění a podlomené zdraví

Missí život se kromě jiného soustřeďuje i na fakt, nepřibrat ani deko. Modelky tak často drží dost šílené diety, aby si udržely váhu. Tímto peklem prošla také Ivana. A ještě horší peklo nastalo několik let po té. Zničila si totiž kompletně zdraví, což vyústilo v řadu kolapsů a operací.

Váhové výkyvy

Věčný hlad a stres, nejenom pracovní, ale i z nepodařeného manželství, způsobily jojo efekt. Ivana střídavě hubla a přibírala na váze. A to natolik razantně, že později už byla známá hlavně těmito svými proměnami a nikoliv tím, co dokázala.

A nebylo toho málo. Z modelingu se přesunula do kosmetiky a řadu let pracuje pro jednu nadnárodní značku. Kromě toho se realizuje i v nadační činnosti a snaží se koučovat ženy. Předat jim toho může hodně.

Vyrovnaná babička

Dnes je Ivana Christová vyrovnaná a smířená s tím, že už dávno neváží jako v době Miss. Vlastně na to ani nemá čas. Dcera Daniela z ní totiž udělala babičku vnučky Zoji a Ivana si tuto novou roli velmi užívá. Nutno dodat, že i přes kila navíc, stále vypadá výborně.

