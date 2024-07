close info Profimedia, ČTK

16. 7. 2024

Někdejší královna krásy vyhrála slavnou soutěž o nejpůvabnější dívku v roce 1989. Od té doby uplynula už řada let a Ivana Christová se modelingu dávno nevěnuje. Co jí ovšem po celou dobu až dodnes zůstalo je její krása. A to i přesto, že se do ní média strefují, že přibrala. Jak vypadá dnes?

Ivana Christová se narodila 10. srpna 1970 ve slovenském Prešově. O devatenáct let později už jí v Paláci kultury a sportu v Ostravě Vítkovicích nasazovali korunku pro nejkrásnější dívku Československa toho roku. Neobešlo se to ovšem bez dramatu, diváci s rozhodnutím poroty totiž nesouhlasili, ačkoliv ten byl téměř jednoznačný. Christová se svým vzhledem vymykala Nebylo to kvůli tomu, že by Christová nebyla dostatečně krásná, ba naopak, dodnes se jedná o jednu z nejvýraznějších a také nejkrásnějších vítězek soutěže Miss. Co diváky popudilo byl fakt, že takzvaně „nezapadala“. Christová totiž narozdíl od ostatních dívek, které měly natupírované vlasy (což bylo v té době velkým trendem a typické) zvolila účes přirozený a své dlouhé černé vlasy si ponechala sčesané nahladko, čímž vynikl její krásný symetrický obličej. close Magazín Pamatujete na Miss Hronkovou? Prohrála s Christovou a diváci pískali. Takto neskutečně vypadá v 56 gallery 5 video Jak jsme si pověděli už na začátku, tehdy se psal rok 1989, dnes máme rok 2024 a Christová se hodně změnila. Nicméně co se jednomu může zdát jako nehezké, druhý může vnímat jako přirozený proces stárnutí, procesů těla, a hlavně ženského těla. Christová užzkrátka nedisponuje mírami jako v době, kdy jí bylo devatenáct let. Ačkoliv se do ní média často a ráda strefují, bývalé modelce je to jedno. Svou postavu neřeší a plnými doušky si užívá života. Co jí i dnes ale leckterá žena může závidět, je její krásná a mladistvá pleť. Možná je to i exmodelčiným přístupem k životu, se stárnutím si vrásky nedělá, a tak se jí vyhýbají i ty skutečné. Modeling pověsila na hřebík, je z ní podnikatelka A čím se někdejší královna krásy živí dnes, když ne modelingem? Je podnikatelka. Věnuje se tomu, co miluje, tedy kosmetice a díky své práci cestuje po celém světě. Christová prohlásila, že si žije svůj sen. „Momentálně prožívám velmi pěkné období. Mám kolem sebe úžasné lidi, se kterými se navzájem inspirujeme a motivujeme. Radost mně a celé naší rodině dělá i vnučka Zojka. Důležité místo v mém životě má také moje kariéra, díky které si můžu plnit své sny, a přitom pomáhat dalším ženám vyzdvihovat svou ženskou krásu,“ prozradila v rozhovoru pro slovenský Ženský web. close Magazín Prohlédněte si archivní foto Miss Československa 1969. Proč se na mimořádně krásnou Kristinu zapomnělo? Kromě práce, která Christovou naplňuje a žije jí, jí radost dělá také její rodina. Je spokojenou babičkou výše zmíněné Zojky, kterou jí obdařila její dcera Daniela. Danielu Christová kvůli bouřlivému manželství musela vychovávat sama, a tak si o to více váží toho, že s dcerou i vnučkou mají vztahy na výbornou. Skvěle vychází i se svou maminkou Otilií, která na svůj věk vypadá více než dobře. Je vidět, že krásu mají zkrátka v genech. Kromě práce Christovou naplňuje její rodina. Volný čas tráví nejen se svojí dcerou Danielou, jejíž výchovu musela kvůli rozpadu nešťastného manželství zvládnout sama, ale také s vnučkou Zojou a maminkou Otilií, která rovněž vypadá na svůj věk velmi dobře. Když Ivana Danielu porodila, byla velmi mladá, Ani výchova dcery, na kterou byla sama, nebyla snadná, a o to více teď tíhne k tomu pomáhat ostatním ženám a dodávat jim sebevědomí, a to nejen v těžkých chvílích. Snaží se jim pomoci, aby věřily samy v sebe, byly finančně nezávislé, zkrátka lepšími verzemi samy sebe. Zdroje: svetzeny.cz, cs.wikipedia.org

user Externí autor