Ivana Christová byla pro mnohé naší nejkrásnější novodobou miss. Na tuto nádhernou černovlásku s dlouhýma nohama vzpomínáme dodnes. Kariéra jí však zničila životosprávu. Dnes už Ivana kila navíc dávno neřeší a je spokojenou babičkou. Jak vypadá?

Ivana Christová se stala Miss Československa v roce 1989 v Ostravě-Vítkovicích, tedy v novodobé éře této soutěže krásy. Po jejím vítězství jí celá země ležela u nohou, byla totiž skutečnou krasavicí, přitom skromnou a moudrou. Pravdou je, že ani sláva, která s vítězstvím přišla, jí nestoupla do hlavy.

Svým vzhledem se tehdy osmnáctiletá Ivana Christová zcela vymykala.

Ivana Christová tak byla v převratném roce sametové revoluce korunována první novodobou Miss Československa. A musíme říct, že rozhodně nebyla tuctovou kráskou.

Její nevšední vizáž a šarm vynesly Ivanu na vrchol, a to i přes rozporuplné reakce veřejnosti. Diváci totiž tehdy osmnáctiletou krásku v Paláci kultury a sportu vypískali. Chtěli, aby vyhrála některá z blondýnek…

Ivana si tehdy jako výhru odnesla zájezd do Japonska, šicí stroj a svatební šaty. Myslíte, že by za tyto ceny dnešní dívky soutěžily?

Vzpomíná jen minimálně, dnes už je jinde

Přestože od jejího triumfu uplynulo již čtvrtstoletí a Ivana dnes již není v centru mediálního zájmu, její životní příběh stále budí pozornost. A ona sama si samozřejmě pamatuje každý detail, i když se ke vzpomínkám tak často nevrací. Připouští ale, že jí ona soutěž, která byla v té době ještě v plenkách, změnila život.

„V životě si člověk nemůže zrovna vybírat. Osud ho sám nasměruje. Využila jsem díky vítězství všechny své talenty. Teď oslavuji 27 let práce v mé nadaci s dětmi. Měla jsem úspěšnou kariéru, na tu dobu nádhernou práci. Přestože mě hala vypískala, dodalo mi to odvahu, že něco dokážu. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to i více sil. Nic bych neměnila,“ řekla Ivana Christová o onom dubnovém večeru roku 1989, kdy se stala nejkrásnější dívkou naší země.

Cesta za krásou a otevřené dveře do světa

Po svém vítězství se Ivana vydala na modelingovou dráhu. Jak to ale bylo předtím?

Ivana se narodila 10. srpna 1970 v Prešově v tehdejším Československu. Vystudovala stavební průmyslovku, ale už v té době se věnovala zpěvu, zejména folklorních lidových písniček.

Po svém jednomyslném vítězství (z pohledu poroty) se Ivana vydala na cestu do světa. Její kariéra nekončila na domácí půdě; zazářila i na mezinárodní scéně a vyhrála soutěž Miss Maja International 1989. Tento triumf otevřel dveře k mezinárodní kariéře modelky, zejména ve Spojených státech.

Od roku 1989 působila jako modelka v New Yorku, Miami, v Paříži a Mnichově.

Pouze svět krásy ji ale příliš nenaplňoval a postupně přešla od modelingových pódií do světa kosmetiky. Spolupracuje s jednou americkou kosmetickou firmou, ve které našla i svou podnikatelskou příležitost. A díky této značce je i ambasadorkou ženské krásy nejen v Čechách a na Slovensku.

Po těchto stopách šla později i její dcera Daniela, jíž Ivana vychovala sama. Maminka pro ni byla vždy vzorem.

Rodinné štěstí

Soukromý Ivanin život ale nebyl vždy jednoduchý. Musela se vyrovnat se vztahem, který nevyšel. Její dcera už je dnes velká a je sama maminkou, Ivana se tak v padesáti stala mladou babičkou.

A právě radostem babičkovství se těší a rodinný život ji dnes naplňuje nejvíce.

Kromě kosmetiky se snaží pomáhat ženám i jinak, jako osobnostní koučka. Je aktivní na sociálních sítích, občas poskytuje rozhovory, se svými klientkami se i osobně setkává. A to ji baví a svědčí. Ráda sdílí své zkušenosti a inspiruje k sebevědomí a nezávislosti. Vypadá totiž nádherně. Posuďte sami (více fotek najdete pak v naší galerii):

Změna pojímání krásy

Ivana Christová sice již není tak hubená jako dřív. Dnes hrdě nosí svá kila navíc a zdá se být spokojenější než kdy dříve. Není to pouze její mladistvá pleť, která zračí pocit štěstí, ale celkový vzhled a vyzařování.

Svůj věk, 53 let, nese s elegancí a důstojností, které mnozí mohou jen závidět. Neustálá péče o sebe a pozitivní přístup k životu jí umožňuje zůstat krásnou i s postupujícím věkem.

Jak sama říká, životospráva modelky a tlak na hubenou postavu se na i na dlouhou dobu podepsaly. Bojovala s váhou, ale pak pověsila modeling na hřebík a přestala se svým vzhledem trápit.

Soutěže krásy mají v českých zemích dlouhou tradici – sahající do počátku 20. století a Ivana Christová je důstojnou zástupkyní této linie. Navíc je titulována novodobou miss a dodnes si zachovala své místo v historii jako jedna z nejvýraznějších osobností československé krásy.

Podle Ivany Christové není krása pouze vzhledem, ale celkovým přístupem k životu. „Neexistuje ideál, ale záleží na tom, jak já se na to dívám,“ říká. Tato filozofie se promítá do všeho, co dělá.

Ivana s pýchou ukazuje, že krása nezná věk ani čísla na váze a že skutečným klíčem k ní je šťastný život. I když výrazně přibrala, je tato miss, jedna z mála, která se nechala ostříhat nakrátko a strašně jí to seklo, snad ještě krásnější než dříve.

