Narodila se v Prešově na východním Slovensku. V roce 1988 absolvovala Střední průmyslovou školu stavební v Prešově. Od mládí zpívala a měla soutěživého ducha. Pamatujete na první porevoluční Miss?

Krásná Ivana

Ivaně Christové je 53 let. Od doby, kdy se stala nejkrásnější dívkou ČSSR uplynula hezká řada let. Co všechno se u Ivany za těch 35 let změnilo a jakým směrem se po vítězství v Miss ubíral její život?

Ivana jako malá zpívala v pěveckém souboru. Nejprve to byla "Prešovčatá", později folklorní soubor Šarišan. Zlom v jejím životě nastal roku 1989, kdy se stala absolutní vítězkou první porevoluční Miss ĆSSR.

Od počátku svého triumfu to ale Ivana neměla snadné. České publikum ji tehdy vypískalo. Mělo svou vlastní "českou" favoritku. Ivaně bylo pouhých 18 let. "Zřejmě jsem byla první a poslední panna v této soutěži," smála se později.

Z reakce publika si nic nedělala: "Přestože mě hala v Ostravě - Vítkovicích vypískala, dodalo mi to odvahu, že něco dokážu. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to i více sil. Nic bych neměnila,“ uvedla Christová.

Tehdejší porotu Ivana zaujala především svými dlouhými havraními vlasy, zcela souměrným obličejem a dokonalou postavou s téměř ideálními mírami. Národního finále se tenkrát účastnilo rovných 24 soutěžících.

První porevoluční Miss

Jako nejkrásnější dívka tehdejšího Československa se zúčastnila také další soutěže krásy, Miss Maja International 1989, kde se opět stala jasnou vítězkou. Tím se Ivaně Christové otevřely dveře do celého světa.

Jako modelka pracovala v New Yorku, Miami a později také v Paříži a Mnichově. V současné době podniká, založila nadaci na podporu dětských a kojeneckých ústavů a věnuje se charitativní činnosti.

Od soutěže Miss však po svém vítězství dala Ivana ruce pryč. Neúčastnila se dokonce ani předání korunky na konci svého "kralování". Důvodem byly údajně špatné vztahy s tehdejším ředitelem Miss Milošem Zapletalem.

Při jedné z pracovních cest potkala svého tehdejšího manžela, francouzského podnikatele vietnamského původu Daniela Ubauda. Ivana se bláznivě zamilovala a vdala se. Nedlouho poté Ivana otěhotněla. Pár se rozešel, když holčičce nebyl ještě ani rok.

Ivana celoživotně bojuje s váhou. V jednu chvíli svého života hodně přibrala a kila se jí už nepodařilo zhubnout. Přesto je ve svém životě, i dlouhých 35 let od vítězství soutěže krásy, velice spokojená. Dnes zastává i roli babičky. Její dcera Daniela v únoru 2021 porodila holčičku.

Ačkoli byla Ivana první porevoluční Miss a adeptky podobných soutěží dnes vypadají úplně jinak, zůstává i dnes Ivana jednou z nejvýraznějších vítězek soutěže krásy v naší historii.

