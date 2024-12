Externí autor 15. 12. 2024 clock 5 minut gallery

Jeden z nejoblíbenějších českých zpěváků Karel Gott odešel do hudebního nebe 1. října 2019. Zůstaly po něm čtyři dcery a vdova Ivana Gottová (48), která to nemá v současné době vůbec jednoduché. Nyní ji totiž chce manžel nejstarší dcery Dominiky Gottové (51) připravit o dědictví.

Dojemná slova Karlovi do nebe

Karel Gott byl pěveckou ikonou, kterou lidé doslova milovali. Dne 1. října 2019 uběhlo pět let od jeho smrti. Za svůj život vydal neuvěřitelných 293 sólových desek, získal dohromady 42 cen a nazpíval cca 2500 písní. Nejenom fanoušci, ale i vdova Ivana Gottová společně s dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií poslaly tatínkovi i manželovi dojemný vzkaz do nebe.

Skvělý zpěvák na sklonku života trpěl akutní leukémií a nemoc nedokázal porazit. Mimo to po něm zůstaly ještě další dvě dcery Dominika a Lucie. S Lucií měl vždy dobré vztahy jak Gott, tak jeho manželka Ivana. Bohužel s Dominikou to bylo mnohem těžší. Od té doby, co se spekuluje o jejích problémech s alkoholem, přidělává vrásky i vdově Ivaně, se kterou nemluví a jejich vztahy jsou na ostří nože.

„Nejdražší Karle! Nemohu uvěřit, jak těch pět let bez Tebe neskutečně rychle uteklo! A kolik věcí se za tu dobu v naší zemi a ve světě událo! Nestačil by ses divit! I když… přeci jen jsi tušil některé události dříve než většina z nás. Jak mnohokrát napsali Tvoji příznivci – doba se dělí na éru za Karla a dobu po Karlovi! Věřím, že mohu mluvit právě i za ně, jak strašně moc nám tady všem stále chybíš," rozepsala se Ivana na Instagramu.

Ivana se nebojí ukázat emoce a přiznat si, že 1. říjen pro ni bude vždy velmi bolestivou vzpomínkou. „1. říjen bude pro mě navždy spojený s bolestnou vzpomínkou Tvého odchodu, a proto už pět let nemohu slavit narozeniny s naší společnou kamarádkou Ilonou, i když Tobě by to jistě nevadilo. Rád jsi slavil a oslavoval životy druhých. Rád sis na život se všemi připíjel. A tak i za Tebe připiji k dnešním narozeninám nejen Iloně Csákové, ale také panu Jiřímu Suchému. NA ŽIVOT," pokračovala dál.

Ivanu mají fanoušci Karla Gotta rádi a respektují ji. To se ovšem nedá říct o jeho nejstarší dceři Dominice Gottové, kterou slušně řečeno opravdu nemusí, neboť mají pocit, že dělá svými činy špatné jméno svému otci. "Náš milovaný Kájo, Tvá nesmrtelná duše se dnes musí cítit tolik šťastná, jak na Tebe VŠICHNI a VŠUDE v nejlepším vzpomínají," dodala v dojemném prohlášení Ivana.

Začíná bitva o miliony

Ještě za svého života se Karel Gott rozhodl, že svým dcerám Dominice a Lucii vyplatí 6 milionů s tím, že nebudou mít nárok na dědictví. Obě dvě s tím souhlasily, ale nyní se ozval manžel Dominiky Timo Tolkki, že nejstarší dcera má nárok na peníze, které zdědila Ivana. Došlo to tak daleko, že dokonce povolal právníky z Německa.

„Dominičina budoucnost je její podíl z nakladatelství Karel Gott Agency. Přinejmenším podle zákonů EU by peníze měly jít přímo dětem autora a nikoliv manželovi či manželce poté, co autor zemřel. Karel Gott zemřel 1. října roku 2019 a ty peníze jsou podstatnou částkou, která patří všem jeho dětem. Dominika je možná trochu naivní, ale já ne. Nejsem hloupý," řekl podle Aha! Timo.

Timo je odhodlaný vyrazit do boje a pro svoji partnerku Dominiku Gottovou vybojovat peníze, o kterých je přesvědčený, že jí náleží. „Najali jsme si právníka z Německa. Peníze po Karlu Gottovi patří jeho dětem, nikoliv Ivaně Gottové, jejíž manželství s Karlem bylo přinejmenším zvláštní. Bavíme se tu o milionech eur a ne, nic z toho nechci já, ale podíl patří Dominice a já pouze dohlédnu na to, aby peníze dostala," dodal podle Expres.cz Timo.

Sama Dominika Gottová nezastírá, že s Ivanou nemá dobré vztahy. „Nemáme spolu žádný kontakt. Nepíšeme si, nevoláme si. Nic se nezměnilo," řekla otevřeně v rozhovoru pro CNN Prima News. O Dominice se ví, že ve Finsku si rozhodně nežije na vysoké noze. Bydlí v sociálním bytě a peněz nemá nazbyt.

Lucii dobré vztahy s Ivanou vydělávají

„Rozhodla jsem se, že už to nebudu řešit. Kdo se chtěl napakovat, se napakoval. Myslím, že by se táta divil," dodala Dominika Gottová. Za to mladší sestra Lucie je naprostým opakem. Své soukromí si chrání, nepotřebuje být středem pozornost a s Ivanou ji pojí velmi vřelé vztahy. Vychází spolu natolik dobře, že Lucii chtěla Ivana znova zahrnout do dědického řízení.

Postupem času se ale přišlo na to, že to není možné a tak to Ivana Gottová vyřešila po svém. Od roku 2020 vdova po Karlu Gottovi posílá Lucii každý měsíc 15 tisíc korun a 7 tisíc korun jako příspěvek na děti. Za to s Dominikou Gottovou to v poslední době nevypadá vůbec dobře. Zdroj Expres.cz se nechal slyšet, že stále nemá práci.

„Práci stále nemá a ani si ji nijak aktivně nehledá. Na pohovory nechodí. Byla v kontaktu s bývalým šéfem, který jí řekl, že až se uvolní místo v restauraci, kde dříve dělala, tak ji vezme zpět. Ale ona se spíše spoléhá na Tima, že něco málo vydělá a uživí je," řekl. Jak celý spor dopadne, ukáže až čas.

Zdroje: ŽivotvČesku.cz, Prima Ženy