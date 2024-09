Externí autor 4. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ivana Macháčková dokázala nemožné. Vystudovaná zdravotní sestřička okouzlila našeho největšího zpěváka natolik, že si ji dovedl až k oltáři. O to zajisté usilovaly mnohé z dam, které vzplanuly láskou k Mistrovi, ovšem byla to právě Ivana, která dokázala uhranout jeho srdce. Čím si ho získala?

Rodačka z Opavy už odmala toužila studovat konzervatoř a stát se herečkou. Tohoto snu jí ovšem nebylo dopřáno, a tak šla studovat střední zdravotnickou školu. Poté, co se neúspěšně snažila přihlásit na JAMU i DAMU, se rozhodla vše na chvilku odložit a odcestovala do zámoří, kde pracovala tři roky jako au-pair.

Amerika je zemí splněných přání, a i když těžko říct, jestli to byl přímo Ivanin sen, jednoho takového zážitku se jí za oceánem dostalo. Setkala se totiž se slavným hollywoodským hercem Michaelem Douglasem. „Pozval mě na večeři a ta se protáhla na dva krásné roky, až do mého odjezdu,“ prozradila Ivana.

Alespoň malou útěchou jí tedy bylo, že ačkoliv se ona sama herečkou nestala, mezi herci se pohybovala, a to mezi těmi nejslavnějšími. Například když byla v Praze celebrita světového formátu Andie MacDowell, dělala jí asistentku. To bylo v roce 1998, tedy v dobu, kdy se krásná Ivana Macháčková poprvé tváří v tvář setkala s Mistrem.

Její kamarádka, Miss České republiky pro rok 1995, Monika Žídková ji totiž vzala na předávání cen TýTý a tam ji také oblíbenému českému zpěvákovi představila. Už v ten večer se rozhodl Gott o sedmatřicet let mladší Ivanu požádat o telefon. Ta mu ho dala, ovšem když se Mistr rozhodl později Ivanu zkontaktovat, asi se pěkně podivil. Číslo totiž bylo falešné.

„Já jsem mu tenkrát dala špatné číslo. Věděla jsem, že on je zadaný a já taky,“ vyprávěla později dnes již ovdovělá Gottová. Naprosto okouzlený zpěvák se ovšem nevzdal, když se potkali o rok později znovu, byla už ruka v rukávě. Z přátel se velmi rychle stali milenci a netrvalo ani dlouho a všichni se mohli radovat z jejich prvního společného potomka. V roce 2006 se narodila Charlotte Ella.

close info www.bisonrose.cz zoom_in Svatba Karla Gotta v americkém Las Vegas.

Následovalo něco, co ovšem širokou veřejnost šokovalo mnohem víc než velký věkový rozdíl nebo to, že je mistr schopný i v pokročilém věku plodit potomstvo. Ivana a Karel se v Las Vegas vzali. A zanedlouho přišla na svět i jejich druhá dcera Nelly Sofie.

Ivana Gottová si udržuje postavu i před padesátkou

I přesto, že by Gottová nemusela hnout brvou, své zaměstnání neopustila ani tehdy, když začala randit s Mistrem. „Nechci být jen jeho doprovod a nechci se nechat živit,“ uvedla, a později to kvitoval i samotný Karel. „Ke svému způsobu života potřebuji klidný a harmonický vztah. Vzájemnou důvěru. A Ivana je šikovná,“ chválil si náturu své téměř o čtyřicet let mladší manželky oblíbený zpěvák.

Ačkoliv je dnes vdově po Karlu Gottovi již osmačtyřicet let, stále vypadá výborně. Udržuje si štíhlou postavu, ostatně to vypadá, že k tomu má i genetické předpoklady. Figuru jako lusk měla už jako mladá, tedy i v době, kdy se potkala se svou životní láskou. Není tedy divu, že kráse této dámy podlehl i samotný Mistr.

