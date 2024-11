Externí autor 3. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Vdova po Karlu Gottovi Ivana koupila pro svou rodinu nový domov. Za tuto nemovitost měla zaplatit částku téměř sedmdesát milionů korun. Když se ale člověk podívá na to, jak dům vypadá, trochu mu zatrne. Kdo by čekal podobný styl bydlení, jako byla vila na Bertramce, mýlí se.

Rozestavěný objekt vypadá jako docela obyčejná řadovka. Zdaleka to nepřipomíná něco, co by mělo hodnotu desítek milionů korun. Zvenku se zdá být stavba vcelku nenápadná, uvnitř je ale budoucí sídlo rodiny vdovy a jejích dvou dcer maximálně přizpůsobené požadavkům a potřebám rodiny.

Na tří set pěti metrech čtverečních obytné plochy se rozkládá 5+kk. Vila má celkem tři patra a nese jméno po odrůdě červeného vína – Malbec. Rozloha celého pozemku je více než luxusní, zabírá více než tisíc metrů čtverečních.

Moderní stavba myslela také na ekonomickou a ekologickou stránku věci, je mimořádně úsporná, což znamená, že má označení třídy A.

Obrovský obývací pokoj a terasa ze zahradou

V přízemí se nachází obývací pokoj s kuchyní o rozloze šedesát metrů čtverečních. Pro společné večery nebo večery s přáteli se tedy tato slušná výměra skvěle hodí. V tom samém poschodí je pak umístěna i dvojgaráž, která má speciální místa pro kola a našli byste zde také pracovnu a samozřejmě nesmí chybět ani toaleta.

V první patře jsou pak celkem tři ložnice. I ty mají své koupelny a vlastní toalety. Úplně vespod domu je pak suterén, kde je umístěna dílna a technické zázemí. Ani zde nechybí toaleta.

Venek je navržen tak, že terasa, která je u domu, volně přechází do zahrady. Celý objekt je umístěný ve zcela nově postavené ulici, kde se další nová stavení teprve těší na své obyvatele. Doposud je tu pouze další trojdomek a tři podobné vily.

Ivana s dcerami Charlotte Ellou a Sofií Nelly se rozhodly svůj předchozí domov proměnit na muzeum. Vila na Bertramce, kde bydleli i společně s Karlem Gottem tak zeje prázdnotou a čeká, až se připraví na to, aby do ní mohli nahlédnout i „obyčejní smrtelníci”.

Vila na Bertramce byla Mistrovým domovem od roku 1974, Ivana se tam nastěhovala o padesát let později. Později se ve zdech stavení začal rozléhat i dětský křik, a to když se manželům Gottovým narodily právě jejich dvě milované dcerky.

Není divu, že se vdova rozhodla z vily odstěhovat, zajisté je tam pro ni mnoho krásných vzpomínek, nicméně ty se po Mistrově smrti mohly stát také bolestivými. Sídlo Karla Gotta na pražské Bertramce má po otevření nést název Gottland 2.

Kde se dům nachází?

Je více než logické, že Ivana se snaží svůj nový domov co nejvíce utajit, nicméně médiím se podařilo vypátrat, že se vila, kam se má odstěhovat i s dcerkami, má nacházet na pražské Císařce.

Zda podle vás má nový domov rodiny Gottových hodnotu osmašedesáti milionů korun, můžete posoudit v naší galerii.

