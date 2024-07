Externí autor 21. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Vdova po Karlu Gottovi Ivana se rozhodla ze společného domu, kde bydleli s Mistrem a dvěma společnými dcerami, odstěhovat a udělat z něj muzeum. Vila na Bertramce zeje prázdnotou a Gottová s nadějí vyhlíží, až se dostaví nové bydlení. To stálo pěkný balík. Dali byste za tento dům skoro 70 milionů?

Několikanásobný Zlatý slavík žil v tomto nádherném sídle na pražské Bertramce od roku 1974. V roce 2004 se k němu přistěhovala jeho milovaná žena Ivana. Později k zamilované dvojici přibyly i dvě dcerky Charlotte a Nelly. Po mistrově smrti není ovšem s podivem, že se vdova i s dětmi zatoužila odstěhovat. Nicméně dům nebude na prodej, ale rozhodla se z něj udělat muzeum. Má se jmenovat Gottland 2.

Ivana Gottová dlouho tajila kam se s Charlotte a Nelly plánují přestěhovat, ale dnes již víme, že to bude zbrusu nový projekt, který vzniká na pražské Císařce. Zde zakoupila nemovitost, za kterou zaplatila neuvěřitelných osmašedesát milionů korun.

Nebylo to ovšem tak úplně bez humbuku, protože týdeníku Rytmus života se podařilo vypátrat, že vdova dům koupila prostřednictvím své firmy Karel Gott Agency, která ještě za dob covidové pandemie získala od státu dotaci 1,3 milionu korun. Jediný člověk, kterého zastupovala ovšem už v tu dobu nežil.

Dům za osmašedesát milionů vypadá jako řadovka

Karel Gott Agency má nyní jen jedinou majitelku a jednatelku v jedné osobě, a to Ivanu Gottovou. Ta má z ní výnos slušný i přesto, že její obrat se trochu zmenšil. V roce 2021 to bylo 153 milionů korun se ziskem 52 milionů. Následující rok byl obrat už „jen“ dvaatřicet milionů korun. Pro běžného smrtelníka jsou to ale i tak velké peníze.

Gottová se rozhodla pro koupi nového domova, za který měla zaplatit téměř sedmdesát milionů. Při pohledu na rozestavěný projekt si ale člověk může říci, jestli za to ty peníze skutečně stály. Dům totiž vypadá jako obyčejná řadovka, a ne honosné sídlo za desítky milionů korun.

Neuvěřitelné dispozice a prázdná ulice

Vila, která má tři patra a dostala jméno podle odrůdy červeného vína Malbec, má dispozice 5+kk, které tvoří 305 metrů čtverečních obytné plochy. Celkový pozemek má pak přes tisíc metrů čtverečních. Celková energetická náročnost stavení je pak třídy A, tudíž mimořádně úsporná. Celá ulice je nově zbudovaná a v okolí je jen jeden další trojdomek a tři vily, tudíž na více nových obyvatelů se ještě čeká.

V přízemí se má nacházet obývací pokoj s kuchyňským koutem, který má disponovat výměrou skoro šedesáti metrů čtverečních. Ve stejné úrovni je pak také dvojgaráž se speciálními místy pro kola. Najdete zde také toaletu a pracovnu.

O patro výše se pak nachází tři ložnice s koupelnou a toaletami. Nechybí samozřejmě ani suterén, kde je místo pro dílnu, toaletu a technické zázemí. Venku je pak obří terasa, která se volně proměňuje v zahradu.

Ačkoliv dům stále není dokončený, věříme, že vdově i s dcerami se tam bude bydlet dobře a nový domov jim poskytne takové zázemí, jaké jen potřebují. Jestli podle vás stálo za to za nemovitost zaplatit takovouto astronomickou částku můžete posoudit v naší galerii.

