Osmačtyřicetiletá Ivana Gottová vypadá stále naprosto skvěle. Na svůj vzhled vždy velmi dbala. Hned několikrát změnila barvu i délku vlasů. Například v roce 2011 nosila dlouhé blond vlasy, které jí opravdu slušely. V té době byla na televizních obrazovkách skoro každý den. Moderovala VIP zprávy.

V současné době nosí Ivana Gottová po ramena. I tento střih vlasů jí velmi svědčí. Trefa do černého je i balayage, která vypadá na Ivaně opravdu přirozeně. V minulosti měnila Ivana Gottová barvu vlasů vždy, když přišla nějaká zásadní událost. Za několik let tak vystřídala blond, zrzavé či hnědé vlasy.

Ze zdravotnice produkční

Ivana Gottová vystudovala střední zdravotnickou školu. Štěstí ovšem našla ve zcela jiném oboru. Hned po vystudování střední zdravotnické školy se přestěhovala do USA. Tam nějakou dobu pracovala jako au-pair.

Po návratu do České republiky našla uplatnění u filmu. Starala se o zahraniční herce, kteří v České republice zrovna natáčeli. Tato práce pro ni byla vstupenkou do světa showbyznysu. Netrvalo to dlouho a stala se z ní produkční v Divadle Broadway.

Důkazem toho, že byla vždy velmi krásnou ženou, je i fakt, že jejímu kouzlu propadl známý herec Michael Douglas. Pár spolu tvořili dva roky. Slavného herce zaujala na první pohled právě svým vzhledem.

„On si mě na první pohled vybral z davu. Když se dozvěděl, že jsem Češka, zkusil na mě udělat dojem svojí češtinou a řekl mi jedno neslušné slovo na H, které ho naučil Miloš Forman. Potom už se ale choval jenom slušně, pozval mě na večeři a ta se protáhla na dva krásné roky – až do mého odjezdu ze Spojených států,“ vzpomínala v rozhovoru pro iDnes.cz.

Další osudovou událostí v jejím životě bylo setkání se slavným zpěvákem. Ivana Gottová se s Karlem Gottem seznámila v roce 1999. V té době nosila kratší hnědé vlasy. Po boku Karla Gotta se začala oficiálně objevovat v roce 2001. Během let se z ní stala opravdová dáma.

Blond kvůli práci

Ivana nosila nějakou dobu velmi světlé blond vlasy až po lopatky. Tato barva jí vydržela opravdu dlouho a to z velmi zvláštního důvodu. Stálo za tím omezení od jejího zaměstnavatele. V době, kdy moderovala VIP zprávy, musela být blond.

„Je to interní věc. Samozřejmě, že jsou ve smlouvách uvedena nějaká pravidla,“ uvedla tehdy mluvčí Primy Jana Mrákotová.

Tuto barvu i délku vlasů si zamilovala i samotná Ivana. „Za poslední roky jsme se s Petrou dopracovaly ke světlejšímu odstínu. Vyhovuje mi i současná délka vlasů. Můžu je kdykoliv stáhnout do gumičky a vyrazit do práce nebo na procházku s holčičkami. Vypadá to elegantně a není to časově náročné," přiznala.

V této době zkoušela štěstí i na divadelních prknech. Působila v muzikálu Přízrak Londýna. Maskérky jí tak vždy musely upravit vlasy do konkrétního účesu pomocí fénu, kulem a žehliček.

Právě neustálé tepelné úpravy a odbarvování vlasů byly pro Gottovou velmi bolestivé. Vlasy byly hodně zničené a musela jim tak dopřát extra péči, která je vrátila zpět do skvělé kondice. „V poslední době se s mými vlasy pořád něco děje. To je samé česání, kulmování a lakování. To jim dá zabrat,“ svěřila se tehdy pro AHA!

