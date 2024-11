Externí autor 17. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo byla Ivana Zelníčková, se dnes už moc neví, kdo byla Ivana Trumpová, vědí všichni. Podívejte se, jak vypadala za mlada a pochopíte, proč si Donald Trump vybral právě ji.

Čtyřikrát vdaná, poprvé za budoucího amerického prezidenta v letech 1977 až 1992, byla oddanou matkou jeho prvních tří dětí: Ivanky, Donalda Jr. a Erica Trumpa. Pokud jde o ambice, rozhodně se Donaldu Trumpovi vyrovnala. Pomáhala mu vybudovat The Trump Organization, v níž později zastávala několik významných pozic. I když jejich rozvod byl bouřlivý, oba se postupem času usmířili.

V každém případě se Ivana v obchodní sféře později prosadila stejně výrazně jako byl její přízvuk a okázalá osobnost, jíž dávala najevo své úspěchy. A ty také měla. Ale popořadě.

Jak šla Ivanka do světa

Ivana Marie Zelníčková se narodila v roce 1949 v tehdejším komunistickém Československu a vyrůstala ve Zlíně. Sportovně založený otec ji přivedl k lyžování, se kterým začala už ve čtyřech letech a později dokonce jezdila za juniorskou reprezentaci. Po studiu na vysoké škole se v roce 1971 provdala za rakouského lyžařského instruktora Alfreda Winklmayra. Když následujícího roku získala rakouský pas, na nic nečekala a prchla do kanadského Montrealu.

Za velikou louží se nejprve uchytila jako lyžařská instruktorka a modelka. Byla krásná, sebevědomá a její tělo vyrýsované sportem obdivovali všichni. Právě na recepci modelingové agentury potkala tehdy devětadvacetiletého Donalda Trumpa, který stál na začátku své manhattanské realitní kariéry, a o rok později se za něj provdala.

Život s Donaldem

Donald a Ivana Trumpovi se rychle vyšplhali mezi high society New Yorku. Ivana později prohlásila, že k obrovskému jmění významně pomohla ona, protože Donald toho zpočátku manželství zas tak moc neměl. Jak to bylo, těžko říct, ale její obchodní úspěchy dávaly později za pravdu spíš její verzi. V každém případě za sebou zanechala významnou stopu při zařizování Trump Tower, Grand Hyatt v New Yorku a Trump Taj Mahal Casino v Atlantic City. Měla cit pro design a byla pracovitá.

Od okázalosti k nepěknému konci

V osmdesátých letech se Trumpovi stali velmi sledovaným párem a nesměli chybět na každé významné newyorkské akci. Časem ale jejich fenomenální úspěch zastínily informace poněkud temnějšího ražení. Pár se hádal a Donald navštěvoval i jiné ložnice než tu, kterou sdílel s Ivanou.

Během bouřlivého rozvodového řízení v roce 1990 Ivana obvinila svého manžela z fyzického týrání a znásilnění. Později tato svá tvrzení odvolala. Důvodem rozvodu se přesto nakonec stalo „kruté a nelidské“ zacházení z Trumpovy strany. Jejich tři děti byly svěřeny do péče jí. Díky rozvodovému vypořádání mohla Ivana s miliony dolarů začít budovat vlastní impérium. Nádavkem získala velkou nemovitost v Connecticutu, byt v New Yorku a jeden měsíc v roce mohla strávit v rodinném letovisku Mar-a-Lago na Floridě.

„První dáma“

Čas obrousí všechny hrany, i ty s Donaldem Trumpem. Že se z nich stali alespoň přátelé, bylo jasné již v roce 2008, kdy Trump hostil její čtvrtou svatbu s italským hercem Rossanem Rubicondim v Mar-a-Lago se 400 hosty a jejich dcerou Ivankou coby družičkou. V memoárech z roku 2017 Ivana prozradila, že spolu mluvili každý týden.

Ale když se její bývalý manžel vrhnul do politiky, Ivana si držela odstup. V jednom rozhovoru pro ABC Good Morning America řekla, že má přímou linku do Bílého domu, ale nevyužívá ji, protože nechce vyvolat v Trumpově současné manželce Melanii žárlivost. „Jsem vlastně první Trumpova manželka. Takže jsem první dáma,“ dodala se smíchem. Jak nádherná byla se podívejte v naší galerii.

