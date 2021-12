Ivar Bezkostý: Vůdce Vikingů byl nehybný mrzák, ale vynikal strašnou krutostí

Ivar Bezkostý byl popisován jako pološílený, ale geniální bojovník.

Foto: Profimedia.CZ

Chromý, ale přesto nepřemožitelný. Takový byl podle legend vikinský vojevůdce Ivar Bezkostý, jehož postava se objevila i v irsko-kanadském televizním seriálu Vikingové. Jaký byl jeho skutečný život a proč získal tak podivnou přezdívku?

O Ivaru Bezkostém se dozvídáme nejen ze severských ság, ale také z latinských zdrojů sepsaných na území Anglie. Díky tomu máme důkaz, že tento vojevůdce skutečně existoval a proslavil se jako nevšední osobnost. S jistotou víme, že byl synem krále Ragnara Lodbroka a jeho třetí ženy Aslaug. Větším oříškem je otázka, proč se mu říkalo "Bezkostý".

V seriálu Vikingové Ivara ztvárnil Alex Andersen. Video vám připomene jednu z jeho drsných scén:

Zdroj: Youtube

Nedočkavý otec a postižené dítě

Podle jedné legendy Aslaug po svatbě vyzvala Ragnara ke třídenní zdrženlivosti. Obávala se, že konzumace manželství hned o první noci by způsobila početí bezkostého dítěte. Ragnar to ale nevydržel, a tak se chudák Ivar narodil bez kostí. Podle dnešních vědců mohl trpět dědičným onemocněním pojivové tkáně nazývané Osteogenesis imperfecta, jež se projevuje křehkostí kostí a častými zlomeninami. Vikinské ságy vypovídají, že Ivar měl "místo kostí jen chrupavky" a do bitev ho nosili položeného na štítu. Ragnar prý chromého syna nezabil jen díky věštbě, která všem jeho synům předpověděla významnou budoucnost.

Tento popis vedl historiky k přesvědčení, že Ivar byl od narození mrzákem, ale zároveň vynikajícím vojenským stratégem, jenž si i přes své postižení dokázal získat u vojáků respekt. Jeho kariéra odstartovala poté, co mu northumbrijský král Ella zabil otce, a to poměrně nehumánním způsobem: nechal ho vhodit do jámy plné jedovatých hadů. Ivar a jeho bratři na to konto v roce 865 vytáhli do Anglie.

Příšerná pomsta

Sám Ivar si vzal na mušku Northumbrii a hned příštího roku se mu podařilo dobýt York a zajmout Ellu. Otcovu smrt pomstil strašlivě; králi vybral popravu, které se přezdívalo "krvavý orel". Oběti se při ní rozřízla záda a oddělila žebra od páteře. Nakonec kati vyňali plíce a žebra naaranžovali tak, aby připomínala orlí křídla.

Ivar potom ve vítězném tažení pokračoval. Porazil Mercii a dobyl Nottingham, než se zmocnil Východní Anglie a umučil jejího vládce Edmunda. Jeho dalším cílem se stal Dublin.

Po roce 873 jeho jméno z písemných pramenů zmizelo. Irské letopisy zmiňují, že právě tehdy Ivar Bezkostý podlehl "náhlé a hrůzné nemoci". Jeho smrt Vikingy výrazně oslabila. Na scénu vstoupil král Wessexu Alfréd Veliký, který ztracená anglosaská území postupně dobyl zpět.

Zdroje: https://www.historyhit.com/, https://screenrant.com/