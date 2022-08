Ivar Bezkostý byl nejkrutějším z Vikingů možná kvůli svému zvláštnímu postižení

Natálie Borůvková

Ivar Bezkostý

Foto: Andrew J Shearer / Shutterstock

Navzdory svému mýtickému handicapu byl Ivar Bezkostý alias Ivar Ragnarsson nejobávanějším Vikingem své doby. Se svým pohanským vojskem úspěšně dobyl Anglii. Nejkrutějším byl možná kvůli svému zvláštnímu postižení. Jaký byl skutečný příběh tohoto muže?

Ivar Bezkostý byl jedním z nejobávanějších Vikingů v historii. Což je trochu paradox, protože bez toho, aniž by ho někdo nedržel, vlastně nemohl stát. Ve vikinské tradici by někoho takového zabili hned po narození, ale Ivar byl chráněn, protože byl synem mocného náčelníka.

Nejkrutějším z Vikingů

Jeho tělo bylo tak křehké, že když šel do boje, musel být nesen na štítu. Jeho handicap však plně vyrovnávala jeho mysl. Ta byla považována za jednu z nejbystřejších v okolí.

Byl to muž, který vedl velkou vikinskou pohanskou armádu při dobývání Anglie. Koncem 9. století pod vedením Ivara Vikingové terorizovali národ a dobyli vše od Essexu po Dublin. Ivar zahájil éru vikinské nadvlády nad Británií, která skončila až dlouho po jeho smrti.

A jak praví legenda, neměl v těle ani jednu kost.

Zjistit pravdu je však poněkud složitější. Jediné informace, které se totiž o Ivarovi Ragnarssonovi neboli Bezkostém, jak se mu začalo říkat, dochovaly, pochází od těch, které terorizoval, nebo od Vikingů, kteří ho bezmezně milovali. V britských pramenech je představován jako pohanský démon seslaný z pekla, v těch vikinských jako živý bůh s nadpřirozenými schopnostmi.

Ivar a zvláštní postižení

Podle severských legend se Ivar Bezkostý opravdu narodil "bez kostí", jak napovídá jeho jméno. Jeho matka Aslaug byla šamanka a jeho otec Ragnar Lodbrok byl proslulý vojevůdce. Při svatbě Aslaug varovala Ragnara, že pokud nepočká tři noci, než se s ní pomiluje, jejich dítě se narodí znetvořené.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ragnar varování ignoroval, vynutil si na ní soulož a narodil se Ivar Bezkostý.

Vikingové ho také popisují jako "mohutného". Záznamy ze 17. století tvrdí, že Ivarovy ostatky našel jeden farmář a že měřil téměř tři metry. Nalezené kosti se od té doby ztratily, ale pokud by tomu tak bylo, byl by Ivar pravděpodobně nejvyšším mužem v historii, který by potřeboval k tomu, aby se postavil, pomoc od ostatních.

Ivar byl také známý jako "divoký v boji" a jeho předpokládaný přídomek naznačoval, že byl pravděpodobně fyzicky ohebný. Jako kdyby měl v těle jen dva klouby, které mu nejenže umožňovaly neomezenou ohebnost, ale zároveň byly i možným důvodem, proč byl považován za člověka zcela bez kostí.

Dalším méně lichotivým vysvětlením jeho přezdívky mohl být fakt, že zemřel bezdětný a bez lásky. Současníci o něm mluvili jako o člověku, který "v sobě neměl žádný milostný chtíč". V tomto smyslu tak skutečně mohl být "bez kostí".

Zdroje:

www.history101.com

www.historyhit.com

www.romper.com