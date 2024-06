Ani ta nejprostší veselka se neobejde bez přípravy, natož pak honosná. Svatbě Ivety a Jiřího předcházely měsíce příprav a měla být velkolepá, už jen proto, že se zpěvačka vdávala poprvé. Přestože novomanželům přálo počasí, svatbu přeci jen zastínily mráčky.

Oni dva

Bezesporu půvabná a nadaná Iveta Bartošová (1966–2014) začala veřejně zpívat v šestnácti letech a v podstatě celou svou kariéru se potýkala s psychickými problémy a závislostmi, zažila pády, vzestupy i slávu. Kromě veřejně známých kratších milostných románků se ví, že její velkou láskou byl tragicky zemřelý Petr Sepeši, dlouholetým partnerem hudebník Ladislav Štaidl, se kterým má syna Artura (*11. října 1996).

Jejím prvním manželem se stal Jiří Pomeje (1964–2019). Zatímco jako herec, tanečník a dabér byl úspěšný, coby filmový producent se po divácky neúspěšném filmu Andělská tvář zadlužil, potýkal se s problémy i s alkoholem. Své princezně Ivetě chtěl ale dopřát pohádkovou svatbu.

Jako ze stříbrného plátna

Iveta, se kterou se znali z branže několik let, ho nejdříve nesnášela. Příčinou bylo účinkování v muzikálu Monte Christo (2000), jehož byl jedním z producentů, a měl proti ní veřejně vystupovat, aby slíbenou roli schovanky Haydée nedostala. Jako chlap se jí prý vůbec nelíbil.

Když se Iveta v roce 2007 vrátila z psychiatrické léčebny, kde podstoupila léčbu ze závislosti na lécích, byl to on, který jí jako „odepsané“ (stejně jako se cítil on) pomohl odrazit se ode dna a nabídnul jí vystoupení na plese. Zazářila, a proto jí uspořádal jarní turné Jsem zpátky (2008), které bylo velmi úspěšné.

Stal se jejím manažerem a pod jeho vedením Iveta prý dřela, aby se dostala zpět na výsluní a získala do péče Artura. Přeskočila mezi nimi ta pomyslná jiskra a několikaměsíční vztah se rozhodli zpečetit manželským slibem.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Iveta a Jiří se znali dlouhá léta a v lásce se zrovna neměli

Nevydařený scénář (?)

Scénář svatby se během příprav měnil v závislosti na Jiřího jednáních se sponzory a mecenáši. Svatebního rautu se mělo původně zúčastnit až sedm set hostů a významných osobností. Iveta měla mít prstýnek z bílého zlata posetý diamanty za tři sta tisíc, on bez diamantů. Pstýnky i další šperky pro nevěstu si objednali na zakázku. Dvanáct metrů dlouhou vlečku mělo nést dvanáct družiček, hostům měla zpívat zahraniční hvězda a obřad měl zakončit ohňostroj ve tvaru srdce.

Svatba to byla skutečně jako z pohádky. Dne 5. září 2008 zámek Hluboká nad Vltavou zalilo slunce, Jiří přiklusal na bílém koni, nevěsta přijela v kočáře. Zahraniční pěvecká hvězda sice nedorazila, ale mikrofonu se ujal olíbený Petr Muk, který se postral o hudební zábavu. Na zámek se sjelo na tři sta lidí. Kolik z nich bylo jen ve vymezených prostorech pro přihlížející s foťáky a kolik skutečných hostů je v podstatě jedno.

Věc je ta, že si Jiří objednané šperky nevyzvednul, tedy ani nezaplatil. Jako snubní prstýnek si proto novomanželé navlékli kvítek sedmikrásky, což byl prý Arturův nápad. Přesto firma dostála svým závazkům a šperky včetně prstýnků přivezla přímo na zámek, i když už bylo po obřadu.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Navzdory tomu, že jejich levé prsteníčky zdobil kvítek sedmikrásky, zářili štěstím

Že se nekonal ohlášený ohňostroj možná bylo pro hosty zklamáním, co je však prý překvapilo mnohem víc je fakt, že si za odskočení na toaletu museli zaplatit pětikorunu jako obyčejní návštěvníci zámku. „Toaletné“ vybírala jistá postarší dáma Božena, která měla záchodky na starosti a trvala na své „funkci“. Prý jim ale vystavila doklad. Kdo ví, zda byly tyto náklady započteny do celkových nákladů na svatbu…

