Bývala hvězdou československé televize, kterou byste v ní dnes ale hledali jen těžko. Co dělá hvězda Pionýrské vlaštovky, Iveta Malachovská dnes?

Hvězda Československé televize

Iveta Malachovská se narodila 11. července 1965 v Bratislavě. Hvězdou televizních obrazovek se stala v době socialismu, když v roce 1984 začala moderovat známý a lidmi velice oblíbený pořad Pionýrská vlaštovka.

Ten byl určený zejména mladším divákům. V pořadu Pionýrská vlaštovka se scházeli mladí umělci, kteří zde diskutovali nad různými tématy. To ale nebylo všechno.

Účastnili se her, zpívali své vlastní písně, a někteří z nich dokonce předvedli své kulinářské umění. Tehdy však role moderátorů byly zcela odlišné od těch dnešních.

Jak Iveta sama uvedla: „Někteří dramaturgové a scénáristé byli velice upjatí na to, abyste jako moderátoři říkali přesně to, co napsali. Šlo o to naučit se vše nazpaměť, neměla jsem pocit, že by v tom byla kreativita.“

Přesto Iveta na dobu, kdy byla hvězdou Pionýrské vlaštovky, velice ráda vzpomíná. „Ale bylo to fantastické. A díky tomu, že jsem se texty učila nazpaměť, jsem neustále trénovala paměť.“

Co dělá dnes?

Jako průvodkyně pořadem, jak se tehdejším moderátorkám říkalo, pak excelovala také v pořadu. Studio Kontakt, jehož přípravy započaly v únoru 1989. Tehdy nikdo netušil, že v listopadu téhož roku bude revoluce.

Iveta Malachovská, TV moderátorka a producentka:

Zdroj: Youtube

„Projekt jsme spustili 6. prosince 1989 a celé to bylo velmi euforické, protože najednou ta Iveta, která potlačovala své vášně a emoce, se mohla naplno projevit,“ uvedla Iveta a dodala:

„Najednou jsem se smála v situacích, které mi přišly úsměvné a byla konečně sama sebou. Byl to naprosto nový styl moderování, který nikdo z nás do té doby neznal.“

Iveta se moderování věnuje i dnes. V roli moderátorky ji vídáme už rovné čtyři dekády. Dnes byste v ní ale moderátorku Pionýrské vlaštovky poznali jen těžko. Iveta vypadá úplně jinak. Odlišná je i moderování, se kterým začínala. „Moderování mělo tehdy neochvějná pravidla, která se dnes mnohem více přehlíží,“ vzpomínala Iveta.

„Dřív jsme museli mít čistý jazyk, teď můžete skřehotat, šišlat, mít velké sykavky. Je v tom zvláštní svoboda, kterou by někdo měl regulovat a hlídat. Na druhou stranu fandím všem, kteří to chtějí zkusit,“ pozastavila se moderátorka nad dnešními trendy.

Kromě moderování je Iveta také úspěšnou režisérkou. Její prvním počinem, který coby režisérka zrealizovala, byl film o Petru Dvorském. Dnes se věnuje také natáčení podcastů. Je vdaná. Její manžel Martin Malachovský ji v její kariéře plně podporuje. Iveta za jeho pomoci natočila také krátký film o svém tchánovi, Ondřeji Malachovském.

Zdroje: sk.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.rtvs.sk