O tom, že být krásná, nemusí znamenat vždy být šťastná se přesvědčila vítězka soutěže Miss České republiky 2018. Prožila si své, ale dnes našla to, co dlouhé roky hledala. Nejen sebe samu, ale opravdovou šťastnou lásku po boku populární světoznámé zpěvačky.

Za svým snem

Iveta Maurerová (*26. července 1998) pochází ze Znojma. O tom, že z ní jednou bude slavná modelka snila už jako holčička. Jak vypráví, pózovala, ráda se strojila. V televizi se dívala na soutěže krásy, a pak si na vítězku hrála, s plastovou korunkou chodila i spát. Jelikož neoplývá potřebnou výškou, kterou dívka na profesionální molo potřebuje (měří pouhých 170 centimetrů), chtěla se k modelingu propracovat prostřednictvím soutěží. To se jí nakonec podařilo, ale nebylo to zadarmo.

Od patnácti let se zajímala o různé soutěže a hledala zkušenosti. Účastnila se nejdříve menších, jako Miss Taneční, Miss Junior, v roce 2017 se stala vice-miss v Miss Léto. Zároveň získávala potřebné kontakty, seznamovala se fotografy, s prostředím, začala spolupracovat s modelingovými agenturami, a to nejdříve v Brně.

Věděla, co chce a za tím si šla. Rodiče v láskyplné rodině jí ve všem podporovali, ale chtěli, aby měla řádné vzdělání, což si uvědomovala i ona sama. Jejím cílem bylo také vystudovat vysokou školu.

„Škola základ života“

Iveta chodila na znojemské gymnázium, na mnoho akcí a castingy jezdila do Prahy a strávila tak dlouhé hodiny ve vlacích a autobusech. Často spala jen pár hodin a druhý den šla jako všichni studenti do školy. Neměla žádný individuální plán, nechtěla úlevy ani ve studiu polevit. Za vysokoškolský obor zvolila ekonomii a management na ekonomicky-správní fakultě Univerzity v Pardubicích a dnes je z ní inženýrka.

close info Instagram / Instagram zoom_in Dodnes Iveta nechápe, kde vzala tolik energie a všechno zvládla

Když se stala Miss České republiky 2018, otevřel se jí svět, o jakém snila. Nejenže získala pravou korunku krásy, kterou má dnes ve vitrínce, po vítězství se účastnila mnoha akcí, cestovala, podívala se i do Číny, kde reprezentovala naší zemi ve světové Miss, začala fotit.

Každá mince má dvě strany

Přestože navenek působila Iveta jako sebevědomá dívka, v nitru si naprosto vůbec nevěřila. Neví, jak se to stalo, důvod nehledala v rodině, v dětství, prostě se to stalo – přestala se mít ráda, jak se svěřila pro lifee.cz. Ke ztrátě sebevědomí přispěl i modeling. Protože každá dívka je krásná, ale „… ta má hezčí vlasy, a tahle lepší nos, ta má delší nohy, ta je vyšší a já jsem malá…“ až skončila jako uzlíček nervů, k čemuž přispěly i nešťastné lásky. A to v době, kdy se stala miss!

Nedostatek sebedůvěry byl také jeden z důvodů, proč nechtěla být sama. Všichni známí nějakou lásku měli, ona byla bez kluka a připadla si jako nula. Možná proto se několikrát bezhlavě zamilovala. Ještě před soutěží i během ní si prošla několika toxickými vztahy, kdy zažila psychické násilí, manipulaci. Jako zamilovaná si neuvědomovala, že je něco špatně. Partneři jí ubližovali, křičeli na ni, ponižovali, omezovali a žárlili. Žila ve strachu.

close info Instagram / Instagram zoom_in Jen málokdo tušil, že krásná a úspěšná modelka prožívá v soukromí peklo

S korunkou na hlavě

Trápila se, a tím trápila své rodiče, kteří nenesli lehce, že jejich holčička není šťastná. Až někdy po vítězství v Miss nastal zlom, řekla si, že dál už takto žít nechce. Uvědomila si, že největší chyba je, že si takové muže pouští k tělu, že se neměla se ráda. Zjistila, že dokud to nevyřeší, bude se to stále opakovat. Přes dva roky byla bez partnera a sama na sobě začala pracovat, číst a sledovat videa o tom, jak se poznat, jak se naučit mít se rád. Hledala, jak si odpustit to, že svými vztahy s nevhodnými partnery ubližovala nejen sobě, ale i rodičům.

Po těchto špatných zkušenostech založila nadaci Klíč k úsměvu. V komunikačním kroužku vypráví o svých poměrech s partnery, kteří se k ní nechovali hezky. Snaží lidem pomoci otevřít oči, ukázat, že žít v nezdravém vztahu není normální, pomáhá jim najít sílu s tím něco dělat, radit jak a na koho se obrátit o pomoc.

Nová Iveta

Iveta žije v Praze a před dvěma lety začala pracovat pro televizní stanici NOVA. Začala jako reportérka v pořadu Život v hvězdách. Nyní je moderátorkou Víkendové Snídaně, kde se podílí na dramaturgii, scénářích a veškeré přípravě pořadu. A tam, ve studiu, našla nejen práci, která se jí líbí ale i to, co dlouho hledala a po čem toužila.

close info Instgram / Instgram zoom_in Iveta Maurerová moderovala také ranní pořad Snídaně

Loni v květnu byla hostem pořadu americká zpěvačka italského původu Laura Pergolizzová (*18. března 1981) známá jako LP, kterou do té doby znala Iveta jen z rozhlasu, možná jen její hit Lost on You. Mezi oběma zpěvačkami přeskočila pomyslná jiskra. Iveta se zamilovala a jak říká, bylo jí úplně jedno, že to není kluk ale holka. Cítila, že potkala spřízněnou duši, kterou hledala, potkala tu pravou lásku.

Začaly si psát, volat… Loni v září na Prague Pride s ní LP natočila klip k písničce Dayglow. Podívat se na obě zamilované a poslechnout si ji můžete na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Spolu s přáním hezkých vánočních svátků a společnou fotkou z Londýna oznámily svůj vztah svým fanouškům na Instagramu. Po tom všem, co prožila se Iveta dnes cítí nesmírně šťastná. Prý ani nevěřila, že tak laskavého, hodného a milého člověka, kterého zajímá, jak se cítí, někdy najde. Ona si ji za to nesmírně váží. Spokojení jsou i rodiče, protože jejich dcera jen září. To, že se zamilovala do ženy nijak neřeší (více o vztahu viz galerie).

close info Instagram / Instagram zoom_in Dnes je z Iveta sebevědomá a spokojená žena

