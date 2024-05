Externí autor 18. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Tvář Ivo Pešáka znáte nejen z Banjo Bandu Ivana Mládka, ale i z televize z pořadů jako je Čundrcountry show nebo Country estráda. A díky videoklipu k písničce Jožin z Bažin, kde ztvárnil hlavní roli, si ho oblíbili i polští sousedé. Byl to veselý chlapík, jehož konec života byl ovšem velmi neveselý.

Když nás Ivo Pešák navždy opustil, zanechal tu spoustu kamarádů a kolegů, kteří ho měli rádi. Jedním z nich byl i Václav Upír Krejčí, který s Pešákem tvořil duo Dýza Boys. „Užíval si života plnými doušky. Hodně kouřil a měl rád pivo. Říkával: Denně dvacet piv a to nejdu do hospody. Vždycky to byl ale totální profík. Nikdy se nestalo, že by nepřišel na zkoušku nebo na kšeft. Vždy byl perfektně připravený. Totální sluchař, hrával ve filharmonii,“ cituje Upírova slova web Prima Ženy.

Velká ztráta to byla i pro frontmana právě výše zmíněného Banjo Bandu. Ivan Mládek označil Pešáka za jednu z nejpopulárnějších osobností, jakou kdy poznal. „Byl to muzikant, který jen vylezl na pódium, nemusel nic dělat a dav bouřil. Nejen tady v Česku, ale i v dalších zemích, kde jsme hráli," uvedl pro web idnes.cz.

Pešák se podrobil osudné operaci v IKEMu. „Pan Pešák byl opravdu velmi nemocný. Odborně se tomu říká polymorbidní pacient. Navíc trpěl těžkou cukrovkou," uvedl Jan Pirk, který pak přiznal, že i on sám byl fanouškem Banjo Bandu. Lékaři se snažili udělat skutečně vše, aby Pešákovi pomohli, ale příroda nakonec byla bohužel silnější.

Volal ženě z Ameriky kvůli vodce

Pirk posléze uvedl, že kromě těžké cukrovky trpěl hudebník ještě dalšími nemocemi, nicméně s ohledem na soukromí a rodinu tehdy nesdělil jakými. Co prozradil bylo ovšem to, že výrazný člen Mládkova Banjo Bandu podstoupil amputaci prstů. Osudným se mu nakonec stal ale zápal plic.

Pešák přitom ještě těsně předtím, než byl hospitalizován, odletěl s Upírem Krejčím koncertovat do amerického Chicaga. Krejčí popsal zábavnou historku, kterou si se svým zesnulým kamarádem odtamtud odvezl. Pešák si po třikrát špatně zadaném PINu do telefonu ten svůj zablokoval a poprosil Krejčího, aby mu půjčil svůj. Chtěl totiž zavolat do Čech své ženě Miládce.

„Vytočil jsem její číslo a předal mu můj telefon. ‚Nazdar Miládko, prosím tě, ty dva litry vodky, co jsi zabalila do těch ručníků, tak vydržely. Jednu už mám vypitou. Ahoj,‘ sdělil jí Ivo a zavěsil,“ vyprávěl veselou vzpomínku na kamaráda hudebník Krejčí.

Když se ti dva vrátili z koncertování do rodné země, Pešák nastoupil do nemocnice. Nikdo tehdy netušil, že se jedná o jeho poslední chvíle na tomto světě. Václav Upír Krejčí prozradil, že mu Pešák dokonce po nějaké době volal, aby ses ním poradil, zda má podstoupit operaci, kterou mu doporučili lékaři.

Václav Upír Krejčí ho nechtěl mít na svědomí

„Odpověděl jsem mu, že si ho nevezmu na svědomí a že se musí rozhodnout sám. ‚Tak to udělám,‘ oznámil mi. A bohužel na tom operačním stole tam zemřel... Byl to bezvadnej člověk, velmi dobře jsme si spolu rozuměli. Chybí mi strašně moc. Pořád je to silný...” neskrýval zármutek jeho blízký kamarád, který si jeho číslo nevymazal ani po jeho smrti z telefonu. „Mám pocit, že tady stále je,“ řekl Upír Krejčí.

Hudebník Ivo Pešák byl dvakrát ženatý, jeho druhá žena Miládka s ním byla až do jeho konce. S první ženou měli dvě děti, manželství s Miládkou zůstalo bezdětné. Poslední rozloučení proběhlo 16. května ve dvě hodiny odpoledne v kostele sv. Jakuba na zámku Zbraslav.

