Jablka, která jsou považovaná za zdravou svačinu, obsahují velké množství antioxidantů, vitaminů a vlákniny. V tomto zdánlivě nevinném ovoci se dosud skrývalo jedno potenciální nebezpečí – semena jablek. Nová studie však prokázala, že konzumace jablka i s jádřincem je hotový zázrak.

I když mnozí z nás mohli varování před konzumací jablečných semínek odmítat jako babskou povídačku, vědci měli jasno: jablečná semínka obsahují sloučeninu zvanou amygdalin, která může při žvýkání nebo drcení uvolňovat toxický kyanid.

Zprvu nebezpečná

Amygdalin, chemický obranný mechanismus v semenech, zůstává neškodný, pokud je neporušený, ale při poškození se mění na kyanovodík, který ve vysokých dávkách představuje poměrně velkou hrozbu.

Tato toxická sloučenina se nevyskytuje pouze u jablek, ale také v ovoci jako jsou meruňky, broskve a třešně, které patří do čeledi Rosaceae. Kyanid je známý jako jed, který narušuje zásobování buněk kyslíkem a ve velkém množství je zdraví škodlivý. Příznaky otravy kyanidem sahají od úzkosti a bolestí hlavy až po ochrnutí a kóma, přičemž byly zaznamenány i smrtelné případy.

Bezpečnostní práh pro konzumaci jader jablek závisel podle vědců na faktorech, jako je tělesná hmotnost, tolerance a odrůda jablek.

Studie z roku 2015 odhalila, že obsah amygdalinu v 1 gramu jablečných semen se pohybuje v rozmezí 1-4 miligramů, přičemž potenciálně smrtelná dávka kyanovodíku pro člověka se odhaduje na 50-300 mg.

Hotový zázrak

Problematika zprvu nebezpečných semen jablek však s novou studií nabrala zcela jiný směr. Rakouská studie z univerzity v Gratzu zkoumající mikrobiotu konzumovaných bio a běžných jablek prokázala, že jablka obsahují obrovské množství zdraví prospěšných bakterií.

Jablka nebo pomeranče: Co víte pomáhá na vysoký krevní tlak?

Zdroj: Youtube

To ale nebylo vše. Velká část těchto bakterií se údajně nachází právě v jádřincích. To vrhlo na semena jablek zcela nové světlo.Pokud chcete z jablka mít pro své zdraví co největší užitek, je nutné ho dle vědců konzumovat celé. Tedy včetně jádřince.

Opatrnost se však doporučuje u malých dětí a domácích zvířat. Ty bývají na určité složky v potravě přece jen citlivější. Dětem se doporučuje konzumace jablek bez jádřince a pití jablečných šťáv.

Přínos jablek pro zdraví zůstává nepopiratelný. Zdali je budete konzumovat celá nebo se i nadále budete vyhýbat jádřincům, je plně na vás. Jablka patří v naší zemi mezi jedno z nejvíce konzumovaných ovocí, u kterého si můžeme vybrat hned z několika chutných a šťavnatcýh druhů.

Zdroje: us.firenews.video, www.euronews.com, www.cbsnews.com