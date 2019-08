Smutný osud Karla Nováka: Kam se poděl ten prďola, co čepoval to pivo?

Jméno Karla Nováka není filmovým divákům tak známé. Ale když se řekne "prďola, co tady čepuje to pivo", ihned se vám vybaví jeho tvář. Epizodní role žárlivého výčepního v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje z Nováka učinila nezapomenutelnou postavičku. Proč toho nadaný herec nenatočil víc?

Karel Novák se v životě věnoval hlavně divadlu. Nejprve působil jako loutkoherec, potom přešel do Naivního divadla Liberec, ze kterého později vznikla Ypsilonka. U filmu dostával spíš epizodní role, z nichž nejvýraznější byla postava výčepního Karla v úspěšném trháku Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. V komedii svedl s hlavním hrdinou Františkem Koudelkou bitku o srdce půvabné prodavačky Blanky (Marta Vančurová) a utrpěl potupnou porážku.

Smůla v lásce Nováka provázela i ve skutečném životě. První žena se s ním rozvedla, druhá holdovala alkoholu. "Karel tenkrát říkal, že ji zachrání, že ji z toho alkoholu dostane," zavzpomínal v pořadu Prásk režisér liberecké Ypsilonky Jan Schmidt. Nakonec se však stalo něco, co nikdo z kolegů nečekal: Novák nejenže manželku od skleniček neodradil, ale propadl jim také.

S démonem bojoval dlouhá léta, až pochopil, že má skutečně problém, a nastoupil na léčení do pražských Bohnic. Během natáčení Jáchyme, hoď ho do stroje, by si určitě nepomyslel, že sám jednou skončí v psychiatrickém ústavu podobném tomu, jaký vedl filmový docent Chocholoušek. V říjnu roku 1980 už byl na tom lépe a dostal propustku. Vrátil se tedy domů a těšil se, že s manželkou za pár dní oslaví své 50. narozeniny. K významnému jubileu ale dostal ten nejhorší "dárek": přistihl svou ženu při nevěře s jiným mužem.

Takové zklamání Novák neunesl a vzhledem k probíhající odvykací kúře ho nemohl jít ani zapít. Tři dny před svými narozeninami spáchal sebevraždu.