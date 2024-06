Snímek s pracovním názvem „Velký den Františka Koudelky” je jedním z nejikoničtějších filmů československé kinematografie. Je totiž doslova nabitý zábavnými scénkami a hláškami. Ani jemu se ale nevyhnuly drobné chyby. Všimli jste si jich?

Komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! z roku 1974 patří mezi filmové prvotiny scénáristického dua Ladislav Smoljak-Zdeněk Svěrák. Už tehdy však tato dvojice byla známá svými populárními rozhlasovými pořady a představeními na scéně Divadla Járy Cimrmana.

Hlavním hrdinou jejich příběhu je nesmělý mládenec František Koudelka, který věří, že úspěch v životě mu zaručí „vědecky“ sestavený přehled šťastných i kritických dní, tzv. kondiciogram. Až později se dozví, že se řídil plánem, jenž byl určen jeho jmenovci.

Mezitím však zažívá kaskádu komických situací, které diváka rozhodně nenechají chladného. Není divu, že řada scének a zábavných hlášek již zlidověla.

Snad každý si vzpomene na výrok: „Ať si pindá, na to my jsme zvyklí.”, „Nebudem se pouštět do žádných větších akcí.”, „Slezte z toho lustru, Donalde! Vidím vás!” nebo „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš.”

Chyby ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje

I mistr tesař se ale někdy utne a film v režii Oldřicha Lipského není výjimkou. I v něm se objevily chyby, o nichž tvůrci doufali, že si jich nikdo nevšimne. Upozornili na ně uživatelé tuzemských filmových databází.

Chytákem by se dala nazvat scéna, při níž si automechanici prohlíží červený Ford Mustang z roku 1966. Tento vůz má ale v reálu motor vpředu, ne vzadu, jak je prezentováno.

close info Youtube.com zoom_in Papírek za oknem

S tímto automobilem jsou spojeny i další dvě chyby. Když do něj Luděk Sobota nasedá, za okýnkem má bílý papírek. V prostřihu, kdy vyjíždí z dílny, ale lístek chybí. Navíc, když míří na Konopiště, je vidět, že je vůz pěkně špinavý. Poté, co se zeptal na cestu, se ale kapota leskne jako zrcadlo.

Milovníky veteránů určitě zarazí také scéna, při níž se mechanici snaží vytáhnout motor z Wartburgu 1000. Na háku ale mají stroj ze staré Škody Octavie.

Co vám neuniklo

Past na diváka se odehrála i během situace, kdy Koudelka vyndává vejce z kufru. Původně je celé, hlavní hrdina ho rozdrtil sám. Důkazem je dokonce i zvuk křupnutí.

Náročnost natáčení prezentuje scéna, která představuje docenta Chocholouška. Nejdřív za jeho zády svítí na hodinách 15:45, v prostřihu je však o dvacet minut dříve.

Začátek i konec snímku doprovází utopení motorových vozidel. Jen pozorný fanoušek si však všimne, že když Máňa sjíždí do rybníka, za volantem je ruka člověka a na novém autu je na střeše obrovská promáčklina.

V úvodu filmu je také scéna, při níž prodejce předává kondiciogram Jáchymovi a poručí mu, aby ho hodil do stroje. Jenže podle upozornění fanoušků filmu ho asistent vloží do upraveného psacího stroje, ne do zařízení na čtení děrných štítků.

Zdoje: www.fameplay.tv, www.fdb.cz, www.csfd.cz, www.hlaskyzfilmu.cz