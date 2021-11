Jaký byl skutečný příběh Jacka a Rose z Titaniku? Nikdy se do sebe nezamilovali

Leonardo DiCaprio a Kate Winslet jako Jack a Rose

Foto: Profimedia.CZ

Filmy natočené podle skutečné události přirozeně nemohou vystihnout realitu do všech jejích detailů, a navíc si obvykle žádají divácky přitažlivější zápletku. Jinak se to nemělo ani s Titanikem režiséra Jamese Camerona. Ačkoli Leonardo DiCaprio a Kate Winslet vytvořili ve filmu úchvatný pár, opravdoví Jack a Rose se do sebe nikdy nezamilovali.