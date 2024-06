Externí autor 19. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Americký herec Jack Nicholson už delší dobu vzbuzuje obavy nejen u svých fanoušků, ale také v jeho bezprostředním okolí. Strach o něj mají i jeho přátelé, herce totiž přes rok nikdo neviděl vyjít z domu, jeho nejbližší se dokonce obávají, aby nezemřel v osamění jako jeho dobrý přítel Marlon Brando.

Právě v jeho domě totiž Nicholson bydlí, krátce poté, co jeho blízký kamarád a herecký kolega Marlon Brando zemřel, Nicholson jeho dům koupil. A je to tato pevnost, kterou slavný herec odmítá opustit, nebo alespoň se to takto v posledních letech jeví. Podle obyvatel z Nicholsonova sousedství je totiž Mulholland Drive velmi semknutou komunitou a všichni vědí o všech, kde se co šustne.

„Jeho děti jsou jediným jeho spojením se světem. Přátele už nevyhledává a ti se obávají, že zemře v osamění jako Marlon Brando,“ prozradil člověk z blízkého Nicholsonova okolí.

Lidé z této čtvrti v Beverly Hills tvrdí, že k Nicholsonovi do domu jsou vpouštěni jen ti nejnutnější pracovníci a sem tam někdo z jeho rodiny. „Jeho děti ho navštěvují, ale jsou jeho jediným spojením se světem. Jako by už nechtěl čelit realitě, a to je prostě smutné,“ řekl zdroj webu Radar Online.

Je v kontaktu jen s některými příbuznými

Byl to právě jeden z šesti potomků, s kým byl Nicholson naposledy viděn na veřejnosti. „Jack je v kontaktu jen s některými příbuznými – zejména s Rayem, svým chráněncem, na kterého je velmi pyšný,“ cituje slova nejmenovaného člověka web a poukazuje na krásný vztah otce a syna, když je fotografové zachytili v roce 2021 na zápase Los Angeles Lakers.

Od té doby se po něm jak kdyby slehla zem. Naštěstí se ale pak podařilo herce “načapat”, jak si užívá výhledu a sluníčka právě ve svém nedobytném sídle. Stalo se tak vloni zhruba touto dobou. Nicholson výrazně sešel, měl na sobě pohodlné domácí oblečení a užíval si svého krásného výhledu z balkonu na Franklin Canyon.

Do hereckého důchodu odešel herec, který si mimo jiné zahrál i hlavní roli v českém snímku Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem (a následně za něj získal Oscara) v roce 2013. Na stříbrném plátně se přitom naposledy objevil v roce 2010, kdy si po boku Reese Witherspoon a Owena Wilsona zahrál ve filmu How Do You Know.

Intelektuálně pohotovější než prezident Spojených států

O konci jeho kariéry jako herce se samozřejmě hojně spekulovalo, mnozí tvrdili, že to bylo i kvůli zhoršující se paměti. To ovšem rázně popřel Nicholsonův přítel, bývalý moderátor Fox News Bill O’Reilly se slovy, že Jacka Nicholsona před několika měsíci navštívil a vedl s ním dlouhý rozhovor, kdy herec svému příteli pokládal mnoho otázek, které vůbec nenaznačovaly, že byl měl mít něco v nepořádku s hlavou.

„Přátelím se s ním už desítky let. Je mu pětaosmdesát, jasné? Ale je intelektuálně pohotovější než prezident Spojených států,“ uvedl O’Reilly na obhajobu svého přítele a znamenitého herce.

