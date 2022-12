Pokud by na Václavském náměstí v Praze spadla jaderná bomba, bylo by to velmi devastující nejen pro okolní oblast, ale pro celé město. Výbuch by způsobil poškození nebo zničení budov, zničení infrastruktury a zranění nebo smrt mnoha lidí.

Při spuštění jaderné bomby dochází k velmi silnému výbuchu, který může zničit vše v okruhu několika kilometrů.

Jaderná bomba je zbraň, která vyvolává velmi silný výbuch pomocí jaderné fúze nebo fyziky. Tento výbuch může být obzvláště ničivý a může způsobit velké škody na budovách, infrastruktuře a na lidském životě. Výbuch by také vyvolal požár a mohl by způsobit další škody v důsledku požáru.

Ostatně podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Závisí na více faktorech

Účinky jaderných zbraní jsou všeobecně známé, zanalyzované je i to, jak se nukleární zbraň bude chovat na konkrétním území. Podle síly hlavice tak lze odhadnout počet mrtvých. Výbuch jaderné pumy provází čtyři hlavní jevy: Ohnivá koule v epicentru výbuchu, tepelná vlna, která je schopná zapálit hořlavé materiály jako dřevo a lidem způsobit rozsáhlé popáleniny. Po ní přichází vlna tlaková, která strhává budovy a bere vše, co je po cestě. Nakonec následuje vlna smrtelné radiace. Každá má jiný dosah a se vzdáleností její účinek slábne.

Kromě přímých účinků výbuchu by jaderná bomba na Václavském náměstí mohla způsobit také škody způsobené radiace, která by mohla ohrozit lidské zdraví po dlouhou dobu po výbuchu. Pokud by došlo k takové události, byla by Praha a její obyvatelé zasaženi obrovskými škodami a následky. Město by bylo zničené a mnoho lidí by bylo zraněno nebo zemřelo. Je nutné se vyvarovat jakéhokoli použití jaderných zbraní a podporovat mírové řešení konfliktů, aby se předešlo podobným tragédiím.

Zdroj: Youtube

Simulace výbuchu v centru Prahy

Pokud by na Prahu dopadla jaderná bomba, útok by měl tisíce obětí, mnoho budov by bylo srovnáno se zemí a území by bylo zamořené radiací. Vždy by ale záleželo na síle hlavice, kterou by útočník použil. Takový útok lze ale na základě známých údajů i nasimulovat a škody spočítat. Naprosto veřejně to dělá simulátor ze společnosti Outrider Foundation. Na něm stačí jen zvolit požadovanou lokalitu.

Pokud je jí Praha, simulátor jako epicentrum jaderného výbuchu určí centrum hlavního města, kde by puma explodovala někde v okolí Václavského náměstí. Od tohoto místa by se pak šířila zkáza.

Jaderná zbraň má totiž mnohá kritéria, na jejichž volbě by závisela i následná katastrofa. Jedním z těch hlavních je právě síla hlavice, kterou si v simulátoru můžete vybrat hned ze čtyř.

K dispozici máme nejslabší, která byla svržena na Hirošimu. Little Boy má sílu 15 kilotun. Druhá nejslabší je severokorejská H-bomba o síle 240 kilotun, následovaná hlavicí W-87, která bývá umisťována na americké mezikontinentální balistické rakety Minuteman III a má sílu 300 kilotun. Nejsilnější je pak atomová puma, sovětská Car bomba o síle kolem 58 megatun.

Nejhorší možnost

Pokud by v Praze vybuchla Car bomba, zabila by 1,4 milionu lidí a okolí Václavského náměstí by doslova vypařilo. Epicentrum by dosahovalo až do Vysočan a za Dejvice a Podolí. V podstatě by se vytratila celá Praha a tepelná vlna by mohla zapalovat objekty až někam k Mladé Boleslavi. Radiace by dosáhla k Rakovníku a tlaková vlna do Nymburka. Až 300 tisíc lidí by bylo zraněno a milion a půl by jich zemřelo.

Slabší bomby by se podle síly výbuchu pak odrazily na devastaci města velmi podobně. Katastrofických účinek by měla i bomba z Hirošimy, která by si vyžádala přes 25 tisíc obětí a 51 tisíc zraněných. I nejrozsáhlejší tepelná vlna by nedosáhla dále než na Hradčany a Vinohrady, ale i tak by centrum Prahy velmi utrpělo.

Díky simulátoru v několika jazycích si můžete navodit výbuch atomové bomby v jakémkoli koutě světa. Jedná se o údaje jen teoretické, počty obětí by se lišily i podle času, kdy by bomba explodovala, vliv by měl i terén nebo další faktory.

