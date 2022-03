Kdyby vypukla jaderná válka, kde je nejbezpečnější místo na Zemi?

Nukleární výbuch.

Foto: mwreck / Shutterstock.com

V souvislosti se stávajícím konfliktem na Ukrajině se zvyšuje i možnost jaderné války. I když ve světě probíhají nejrůznější a hrůzné konflikty, žijeme jako planeta pravděpodobně v nejmírumilovnějším období v dějinách lidstva. Jenže v posledních pár dnech se to – zejména pro nás – velmi změnilo. Na co bychom se měli v případě jaderné hrozny zaměřit?

Jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč stále existují místa, kde jste v bezpečí před jadernou válkou, jsou podepsané smlouvy. Tyto smlouvy většinou pomáhají snižovat pravděpodobnost vzniku jaderné války, což je prospěšné pro všechny.

Hrozba je na místě?

Z jaderných bunkrů se staly noční kluby, civilní obrana se stala zajímavou historickou kuriozitou a pět zemí "jaderného klubu" již více než dvě desetiletí úspěšně dodržuje významné mezinárodní smlouvy, které zakazují výrobu a testování jaderných zbraní. Smrt Fidela Castra - muže, který je synonymem hrozby jaderné války a kubánské krize - nám připomněla, jak moc se svět od konce studené války změnil.

Všichni jsme sice slyšeli o scénářích soudného dne a jaderných haváriích, ale tato možnost je stále hypotetická. Některé lokality však poskytují před jadernými útoky poměrně velkou ochranu. Byly uzavřeny některé smlouvy, které nás stále chrání před jadernými válkami, stejně jako existují místa, kam se lze vydat i během jaderné války.

Na dokument na toto téma se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jsme skutečně v bezpečí?

Byli jsme v bezpečí více než kdykoli v naší historii, jenže v těchto dnech válka řádí doslova za rohem. Ve většině zemí světa klesá počet vražd i dalších násilných trestných činů a také války jsou ve srovnání s konflikty ve 20. století méně smrtící. Ani současná zvěrstva na Blízkém východě se nedají srovnávat s průmyslovou genocidou Stalina, Maa nebo Hitlera. Jenže! Momentální ruská invaze na Ukrajinu poněkud mění náš status.

V poslední době se atomová krajina začala měnit. Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou vyústily ve válku, napětí mezi NATO a Ruskem se zvětšuje, pokračuje i nestabilita mezi Indií a Pákistánem a objevují se nové jaderné noční můry a geopolitické scénáře, které v zářných dobách studené války nikdy neexistovaly.

Jaderné zničení jsou dnes větším rizikem než v 70. a 80. letech.

Pinterest

Jak se změnil postoj k jadernému odstrašování?

Co by se stalo v případě, že by došlo k okamžité a mnohostranné jaderné válce?

Jaderné otázky stále vyvolávají velké vášně, hněv a nepřátelství. Celosvětová společnost vytvořila normu proti použití jaderných zbraní, ale jako každá lidská konstrukce může být i tato norma změněna. Myšlenka, že jaderné zbraně mají jedinečný psychologický účinek, je nasnadě, stejně jako výjimečná politická síla jaderné problematiky a atomových bomb, která byla ještě před pár týdny tabu. Nyní je však načase podívat se na nejbezpečnější místa na zemi, kam bychom se mohli v případě jaderné války ukrýt.

Žebříček nejbezpečnějších míst na zemi je sestaven kombinací několika faktorů. Zohledňuje deset jaderných států, pravděpodobnost konfliktu s jinými státy a numerické předpovědi počasí.

Velikonoční ostrovy jsou jedním z nejbezpečnějších míst na světěZdroj: Skreidzeleu / Shutterstock.com

Nejbezpečnější místa na světě

Pokud by došlo k atomovému výbuchu, jedním z nejbezpečnějších míst pro život by byla Antarktida. Tento kontinent je sice velmi daleko, a navíc je tam strašná zima, ale v roce 1959 zde byla uzavřena první dohoda o jaderném zbrojení na světě, která zakázala odpalování všech jaderných zbraní a věnovala tuto zamrzlou krajinu jako prostor pro mírový výzkum.

Například v rámci akce "Projekt Iceworm" byla hluboko za polárním kruhem tajně zakopána obrovská jaderná základna a vznikl zde obrovský bunkr, známý jako "město pod ledem". Nyní je plný opuštěného toxického odpadu a radioaktivní chladicí kapaliny.

Druhým bezpečným místem jsou Velikonoční ostrovy v jižním Pacifiku. Tyto ostrovy známe díky polynéským mohutným tajemným sochám, známým jako Mo'ai. Dalšími super bezpečnými místy jsou i souostroví Kiribati nebo Marshallovy ostrovy, tedy odlehlé a slunné ostrovní řetězce plné tropických pláží, obklopených 750 000 čtverečními mílemi oceánu.

Takže pokud máte strach, sbalte kufry a víte, kam jet.

Zdroje:

www.thecoolist.com/escape-nuclear-war/, www.theguardian.com, amnestymedia.org