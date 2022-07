Jaderná válka by způsobila další dobu ledovou, říká studie. Co by bylo s lidmi?

Jaderná válka by způsobila novou dobu ledovou.

Zima, hlad a nemoci. S novým katastrofickým scénářem, který přibližuje okamžiky těsně po zmáčknutí červeného tlačítka, přišel mezinárodní tým odborníků 7. července 2022. Jak by dopadla nukleární válka?

Aktuální invaze Ruska na Ukrajinu předkládá řadu otázek. Na jednu nejpalčivější se snažili odpovědět vědci v čele s Cheryl S. Harrison z Katedry oceánografie a pobřežních věd na University of Louisiana. Podrobné počítačové simulace naznačily, že jaderná válka by způsobila „malou dobu ledovou“ trvající tisíce let.

LSU Professor Cheryl Harrison makes this clear on @physorg_com:



'It doesn't matter who is bombing whom. It can be India and Pakistan or NATO and Russia. Once the smoke is released into the upper atmosphere, it spreads globally and affects everyone'. (2/2)https://t.co/rJ4111CuAe — Future of Life Institute (@FLIxrisk) July 8, 2022

„Je úplně jedno, kdo udělá první krok. Indie, Pákistán, NATO nebo Rusko? Jakmile se kouř uvolní do horních vrstev atmosféry, rozšíří se celosvětově a ovlivní úplně každého," varuje vědkyně.

Jaderná válka a ochlazení

Výpočty ukázaly, že výbuch jaderné bomby by uvolnil takové množství sazí, že by na několik týdnů zablokovaly sluneční záření. „V prvním měsíci by globální teploty klesly o deset stupňů Celsia. To je více, než při poslední době ledové, jež trvala více než 100 000 let," říká Harrison.

Společně s atmosférou by se ochlazovaly také oceány. Mořský led by se rozšířil o více než 9,5 milion čtverečních kilometrů a až 1,8 metrů hluboko. Led by zablokoval významné přístavy, včetně Pekingu, Kodaně a Petrohradu. Přerušily by se tak dodávky materiálu a potravin.

Náhlý pokles slunečního svitu by ovlivnit také mořské živočichy a rostliny. „V podstatě by došlo k hladomoru v oceánu," píší výzkumníci ve své studii Nový oceánský stát po jaderné válce publikované v časopise AGU Advances.

Modely o jaderné válce

Odborníci nasimulovali několik situací. V prvním případě na sebe zaútočili USA a Rusko 4 400 stokilotunovými jadernými zbraněmi. V tomto případě bomby do atmosféry vyvrhly 150 miliard kilogramů kouře a sazí. V druhém modelu válčili Indie a Pákistán. Útok 500 stokilotunovými pumami znečistily ovzduší 47 miliardami kilogramů popílku.

Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je aktuálně devět jaderných mocností, jež dohromady vlastní 13 tisíc nukleárních hlavic. Nejvíc jich mají Rusko, USA a Čína. „Lídři po celém světě použili naše studie jako impuls k ukončení zbrojení již v 80. letech a před pěti lety, v rámci přijetí smlouvy OSN o zákazu jaderných zbraní," říká spoluautor studie Alan Robock. „Doufáme, že nový výzkum povzbudí více zemí k podepsání této dohody."

Jaderný konflikt my změnil planetu od základů. „Je příliš pravděpodobné, že by důsledky byly katastrofické," varuje Cheryl S. Harrison. Podle ní by trvalo tisíce let, než by se mořský ekosystém vrátil do normálu.

