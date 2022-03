Kolik jaderných zbraní má Rusko? Co všechno by dokázaly zničit, kdyby je použilo

Detailní záběr na jaderné bomby, atomové bomby a zbraně hromadného ničení.

Rusko má dle očekávání obrovský válečný arzenál a celý svět se dohaduje, jaké zbraně by mohlo použít v probíhající válce na Ukrajině. Rusko vlastní více než 1 500 hlavic rozmístěných na strategických systémech dlouhého doletu. Kromě toho disponuje i téměř 3 000 hlavic v záloze. Ruský prezident Vladimir Putin navíc nařídil uvést do pohotovosti jaderné odstrašující síly země na znamení rostoucího napětí se Západem kvůli konfliktu na Ukrajině.

Paradoxní je, že po rozpadu Sovětského svazu v roce měla Ukrajina třetí největší jaderný arzenál na světě. Aby si však zaručila bezpečnost, podepsala s Ruskem dohodu a souhlasila s předáním svých bojových hlavic a jejich dodáním Rusku. Předání bylo dokončeno v roce 2001. Rusko tím ještě zvýšilo svou bojeschopnost, zatímco Ukrajina oslabila.

Podle Asociace pro kontrolu zbrojení (Arms Control Association) jsou celkové zásoby jaderných zbraní v Rusku větší než ve Spojených státech. Jak uvedla CNN, činí přibližně 6 250 jaderných hlavic, z nichž většina v obou zemích není umístěna na raketách nebo na základnách. Rusko má 1 458 hlavic na 527 mezikontinentálních balistických raketách, raketách odpalovaných z ponorek a bombardérech.

Rusko zbrojí, ale obviňuje Ukrajinu. Bez důkazů

Rusko investovalo do různých způsobů použití jaderných hlavic, včetně pozemních balistických raket, které by mohly dosáhnout USA, raket na ponorkách a bomb a raket, které by mohly být umístěny na letadla. V tuto chvíli se ale jedná o Ukrajinu, kde je hrozba použití jaderných zbraní momentálně nejvyšší.

Rusko hraje hru, v níž například ruský ministr Sergej Lavrov 1. března obvinil Ukrajinu, že usiluje o získání jaderných zbraní. Důkazy mu však chyběly a den poté šéf atomové agentury OSN uvedl, že neexistují žádné důkazy o tom, že by na Ukrajině probíhaly nezákonné jaderné práce.

Jaderná hrozba je na místě i kvůli bojům na nebezpečných místech

I když Putin zatím použitím jaderných zbraní nevyhrožoval, již 27. února zvýšil stupeň pohotovosti ruských jaderných sil. Ten však stále nedosahuje nejvyšší úrovně. Putin si však neodpustil celý svět varovat před hrozícím nebezpečím.

Kolik jaderných zbraní ale Rusko skutečně má, je sporné. Podle NTI má také neznámý počet taktických nebo tzv. nestrategických jaderných zbraní, které by mohly být použity na bojišti. I když nejsou tyto hlavice připojeny k nosným systémům, jsou uloženy v centrálních skladech.

Jadernou katastrofu ale mohou zapříčinit i boje v blízkosti jaderných stanovišť na Ukrajině. Země má 15 reaktorů ve čtyřech lokalitách, a boje v jejich blízkosti by mohly vyvolat radioaktivní havárii. V tuto chvíli Rusko převzalo kontrolu nad výlučnou zónou Černobylu.

Kdyby byly zbraně použity

O skutečném dosahu jaderných zbraní, v případě jejich použití, rozhoduje několik faktorů. V tuto chvíli ale vycházejme z katastrofy v Černobylu na konci 80 let, která si sice nevyžádala tolik mrtvých, ale následky byly skutečně obrovské. Kdyby tedy Putin použil jen malou část zbraní, které má, záleželo by na místě, kde by je použil. Zbraní má dostatek na to, aby při jejich zacílení a použití zničil podstatnou část nejen Evropy, ale i světa. Nezapomeňme však na to, že i další země disponují jadernými zbraněmi. Má jej USA, Francie i Velká Británie, jaderný arzenál si vybudovala také Čína, Indie, Pákistán a Severní Korea. Nepotvrzená zůstává výzbroj Izraele. Zdaleka největší zásoby hlavic mají USA a Rusko, následované Čínou.

