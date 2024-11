Externí autor 23. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Jaderské moře, neboli Jadran, oplývá množstvím podmořského života – a také neutuchajícím zájmem turistů. Občas jeho hlubiny vydají obzvlášť zajímavý úlovek.

V moři je místa dost

Jaderské moře, zastarale nazývané Adriatické moře nebo Siné moře, lákalo Čechy už před Velkou válkou, takže český turismus zejména v oblasti Chorvatska má tradici více než století.

Krom krásných pláží a stínu stromů nabízí také pohled na fantastický mořský život. Jaderské moře oplývá více než třemi sty osmdesáti druhy ryb.

Druhům, které neobývají Jadran stále, se říká modré ryby (plava riba), jsou to především sardele, tuňáci, makrely a palamidy. Ty v některých obdobích táhnou z nitra Středozemního moře a tři čtvrtiny úlovku v Chorvatsku tvoří právě ony.

K rybám, které přebývají v Jadranu stále, náleží tzv. bílé ryby (bijela riba), což jsou třeba zubatec, parmice nachová nebo také cípal hlavatý. Tyto ryby jsou velmi chutné – ale také adekvátně drahé.

Mezi hlavonožci můžeme vidět chobotnice, ale hlavně olihně a sépie. Také se tu vyskytují humři, langusty a raci, stejně jako slávky jedlé a ostranky jaderské, mořští ježci a hvězdice.

Korály lze najít čím dál méně a v čím dál větších hloubkách, protože intenzivní výlov jejich populaci hodně poškodil.

Z oblíbených tvorů nesmíme zapomenout na želvy, ale především na delfíny, kteří nadšeně a často provázejí plavící se lodi. Tu a tam se vracejí i tuleni středomořští, kteří na nějakou dobu z Jadranu úplně zmizeli.

Nesmírně kuriózní stvoření je macarát jeskynní, kterému Chorvati říkají čovječja ribica. Ten ovšem obývá jen sladkou vodu a najdeme ho v krasových jeskyních. Co je tedy onen nezvyklý „chlupatý obr“, kterého se poštěstilo ulovit? Prozradíme, že žádný exemplář fauny z výše uvedených to není.

Nečekaný, neobvyklý úlovek

Místní rybář Igor Kordiš, známý pod přezdívkou Korda, byl překvapený a nemálo zaskočený, když uviděl, co se mu podařilo ulovit.

Jednalo se o živočicha, který je typický spíše pro tropické oblasti, ale výjimečně ho lze nalézt i v teplejších částech Jaderského moře.

Česky se nazývá tritónka huňatá a latinsky Monoplex parthenopeus, je to mořský šnek, mořský mlž. Dorůstá velikosti až dvaceti centimetrů a ulitu má pokrytou tenkými ostny, které vypadají, jako by to byla srst. Odtud české pojmenování. Ostatně v angličtině se mu říká giant hairy triton.

Podle zkamenělin pobýval tento „chlupatý obr“ na Zemi už v době před téměř šestnácti milióny let.

Má typicky béžovou nebo hnědou ulitu, na ní často pruhy, které ještě posilují jeho schopnost splynout s prostředím, přirozené mimikry.

Jak by člověk asi čekal u stvoření, které je poměrně velké a ostnaté, je to vlastně predátor! Živí se totiž jinými mlži, které pohlcuje.

Každopádně velké exempláře tritónek jsou populární mezi sběrateli lastur a ulit, protože mají specifický, trochu strašidelný vzhled. Takový úlovek způsobil malou lokální senzaci.

