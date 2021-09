Jak probíhaly kruté gladiátorské zápasy? Naše představy jsou zcela zkreslené

Starověký bojovník při zápase

Foto: Autor: Fotokvadrat / Shutterstock

Gladiátoři a jejich zápasy, veškeré informace o jejich výcviku a každičký detail – toto vše dodnes láká nejen milovníky historie. Všichni asi víme, že gladiátoři nebyli žádní chudáci, pokud byli úspěšní a v aréně vyhrávali, těšili se obrovské popularitě a sklízeli ovace celé římské společnosti.

Gladiátorské zápasy známe z filmů a knih, ale skutečně zrekonstruovat je nemůžeme, i když existuje mnoho pramenů s důkazy a příběhy z jejich života. Podívejme se proto na některé zajímavosti.

Gladiátoři bývali svalově asymetričtí, což je zachyceno na některých dobových malbách. U pravorukých gladiátorů bývala levá paže větší a svalnatější než pravá, a to proto, že štít byl leckdy těžší, než meč. Gladiátoři štít obvykle nesli levou paží, proto i později archeologové zjistili, že většina gladiátorů měla na jedné straně vyšší muskulaturu – na té straně, která musela nést větší váhu.

Aréna v Pule v ChorvatskuZdroj: Autor: Ivana Vrnoga / Shutterstock

Řetězy nebyly pravidlem

Ne všichni gladiátoři byli přivedeni do arény v řetězech. Zatímco většina raných bojovníků byli skutečně otroci, kteří spáchali zločiny, hrobové nápisy ukazují, že v 1. století n. l. se demografie začala měnit. Gladiátory lákalo vzrušení z bitvy a řev davů, a proto i desítky svobodných mužů začaly dobrovolně podepisovat smlouvy se školami gladiátorů v naději, že získají slávu a peníze. Tito „válečníci na volné noze“ byli často zoufalí muži nebo bývalí vojáci se zkušenostmi v boji, ale někteří byli i patricijové z vyšší třídy, rytíři a dokonce i senátoři toužící posvětit svůj rodokmen válečníka.

Zápasy jako součást pohřebních obřadů

Mnoho starověkých kronikářů popisovalo římské hry jako zábavu převzatou od Etrusků. Většina historiků nyní tvrdí, že boje gladiátorů začaly jako krvavý obřad pořádaný při pohřbech bohatých šlechticů. Když zemřeli významní aristokrati, jejich rodiny pořádaly hrobové zápasy mezi otroky nebo odsouzenými vězni jako jakýsi hrůzostrašný chvalozpěv na ctnosti, které člověk v životě prokázal. Podle římských spisovatelů Tertulliana a Festa Římané věřili, že lidská krev pomáhá očistit duši zesnulého. Za vlády Julia Caesara se pohřební hry rozšířily, takže je na konci 1. století př. n. l. začali vládní úředníci pořádat jako hry financované státem proto, aby získali přízeň mas.

Ne vždy na život a na smrt

Hollywoodské filmy a televizní pořady často líčí gladiátorské záchvaty jako velmi živelné, ale většina bojů probíhala podle poměrně přísných pravidel a předpisů. Soutěže byly obvykle bojem mezi dvěma muži podobné velikosti a zkušeností. Na průběh boje dohlíželi rozhodčí, kteří boj zastavili, jakmile byl jeden z účastníků vážně zraněn. Zápas dokonce mohl skončit i patem, a to v případě, že se jednalo o dlouhou bitvu a dav se začal nudit. Pokud pro dav předvedli vzrušující show, bylo oběma válečníkům ve vzácných případech umožněno se ctí opustit arénu.

Gesto „palec dolů“ pravděpodobně neznamenalo smrt

Pokud byl gladiátor vážně zraněn nebo při porážce odhodil zbraň, byl jeho osud ponechán v rukou diváků. V soutěžích pořádaných v Koloseu měl konečné slovo císař, ale vládci a organizátoři bojů často nechali rozhodnout lid. Obrazy a filmy často ukazují, jak davy dávají „palec dolů“, když chtějí skoncovat se zneuctěným gladiátorem, ale to nemusí být přesné. Někteří historici se domnívají, že znamením smrti ve skutečnosti mohl být palec nahoru, zatímco zavřená pěst s dvěma prsty nataženými, palec dolů nebo dokonce mávnutý kapesník mohly signalizovat milosrdenství. Ať už bylo použito jakékoli gesto, bylo obvykle doprovázeno pronikavým výkřikem buď „pusťte ho!“ nebo „zabijte ho“. Pokud by si to dav přál, vítězný gladiátor mohl protivníka bodnout mezi lopatky nebo do krku či srdce.

Třídy a typy gladiátorů

V době, kdy se v roce 80 n. l. otevřelo Koloseum, se hry gladiátorů vyvinuly z nařízených bitev na smrt do dobře organizovaného bojového – a krvavého – sportu. Bojovníci byli řazeni do tříd na základě svých záznamů, úrovně dovedností a zkušeností, a většinou se specializovali na konkrétní bojový styl a sadu zbraní. Nejpopulárnějšími byli „thraeces“ a „murmillones“, kteří bojovali s mečem a štítem, ale našli se i „equites“, kteří vjížděli do arény na koni; „essedarii“, kteří bojovali z vozů; a „dimachaerus“, kteří ovládali dva meče najednou. Ze všech populárních typů gladiátorů byl asi nejneobvyklejší „retiarius“, vyzbrojený pouze sítí a trojzubcem. Tito válečníci se pokusili zajmout své protivníky do sítě, pokud však neuspěli, byli téměř zcela bezbranní.

Gladiátoři byli rozděleni podle toho, s jakými zbraněmi bojovaliZdroj: Autor: Massimo Todaro / Shutterstock

Proti zvířatům se bojovalo jen výjimečně

Koloseum a další římské arény jsou často spojovány s hrůznými lovy zvířat a boji s nimi, ale ve skutečnosti bylo neobvyklé, aby se do těchto představení zapojovali gladiátoři. Zápasy divokých zvířat byly vyhrazeno pro „venatores“ a „bestiarii“, speciální třídy válečníků, kteří se postavili proti všemu, od jelenů a pštrosů po lvy, krokodýly, medvědy, a dokonce i slony. Lov zvířat byl obvykle úvodní událostí her a nebylo neobvyklé, že bylo u jedné příležitosti zabito mnoho nešťastných tvorů. Během 100denního obřadu u příležitosti otevření Kolosea bylo zabito devět tisíc zvířat a dalších 11 000 bylo později zabito v rámci 123denního festivalu pořádaného císařem Trajanem ve 2. století n. l. Zatímco většina zvířat byla pouze poražena ze sportu, jiná byla vycvičena k trikům nebo dokonce stála proti sobě v soubojích. Divoká zvířata také sloužila k oblíbené formě popravy: Odsouzení zločinci a křesťané byli často hozeni k dravým psům, lvům a medvědům jako součást zábavy.

Celebrity a sexuální symboly

Ačkoli byli římští historici často odmítáni jako necivilizovaní surovci, získali gladiátoři obrovskou slávu mezi nižšími třídami. Jejich portréty zdobily zdi mnoha veřejných míst; děti si hrály s akčními figurkami gladiátorů vyrobenými z hlíny; a nejúspěšnější bojovníci dokonce doporučovali produkty stejně jako dnešní špičkoví sportovci. Byli také proslulí svou schopností „přimět římské ženy omdlít“. Graffiti z Pompejí popisuje jednoho bojovníka, který „chytí dívky v noci do své sítě“ a druhého, který je „radostí všech dívek“. Mnoho žen nosilo sponky do vlasů a další šperky namočené v krvi gladiátorů a některé dokonce smíchaly pot gladiátorů a pak jej používaly jako krémy nebo mazání.

