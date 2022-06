Jak asi chutnalo dinosauří maso? Vědci učinili zajímavý pokus a byli překvapeni

Natálie Borůvková

Dinosauři

Foto: Catmando / Shutterstock

Lidé sice nikdy neměli to štěstí žít po boku pravěkých dinosaurů. Pokud by tomu ale tak bylo, zcela určitě by si alespoň jednoho zkusili ugrilovat. Nyní vědci přišli s tím, že by jim možná i chutnal.

Tvrdit s jistotou, že by pro nás byl dinosaurus pochoutkou, samozřejmě nemůžeme. Stejně tak nelze vyvrátit, že by byl "nechutným" pokrmem, který bychom podávali nevítaným hostům. Jednu věc dle vědců ale víme s jistotou. Tu, že současní ptáci jsou potomky dinosaurů. Evoluce několika milionů let je následně zbavila zubů a vytvořila zobák.

Jak by chutnali dinosauři?

V jedné studii se vědcům z Yaleovy a Harvardovy univerzity skutečně podařilo upravit kuřecí embrya tak, aby jim místo zobáků narostly čenichy velociraptorů.

"Až do velmi pozdní fáze vývoje nevypadá tělo ptáka jako tělo ptáka, ale spíše jako tělo dinosaura," řekl Bhart-Anjan Bhullar, odborný asistent paleontologie obratlovců a zoologie na Yaleově univerzitě a hlavní autor studie. "Ukázalo se, že to sice vysvětluje krátkost obličeje, ale nevysvětluje to zarostlý zobák."

Jeho výzkum odhalil, že ptáci mají uprostřed obličeje unikátní sadu genů, které jejich tělu říkají, aby rostlo směrem ven a nakonec vytvořilo zobák. Jeho tým vědců tuto pro ptáky specifickou zónu z obličeje kuřat odstranil, aby napodobil molekulární aktivitu jejich raných předků. Poté nechali tato embrya růst, což vedlo ke vzniku hybridní lebky kuřete a dravce.

"Když jsem ovlivnil dřívější geny, pozdější geny se odklonily zpět ke genům podobnějším plazům," vysvětlil Bhart-Anjan Bhullar. "To, co jsme provedli, bylo experimentální vrácení evoluce zpět, abychom vzkřísili tuto formu, která se na Zemi ve skutečnosti nevyskytovala miliony let."

Něco mezi kuřecím a zvěřinou

To vědce samozřejmě přivedlo k myšlence, zda maso dinosaurů, jakožto dávných předchůdců kuřat, chutnalo alespoň trochu podobně.

Dinosauři byli silná, mohutná zvířata, to vedlo vědce spíše k tezi, že by jejich maso bylo více podobné zvěřině či dravým ptákům, jako jsou jestřábi nebo orli.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Chuť každého masa je samozřejmě ovlivněna složením svaloviny daného zvířete a tím, čím se živí. Rychle se pohybující dravec potřebuje rychle se škubající svalová vlákna, která jsou spojena s bílým masem. Ne všichni dinosauři se však podobali dravcům - někteří byli býložravci, jiní žili na souši a další vypadali mnohem méně děsivě.

Vzhledem k tomu, že dinosauři jsou plazi, předpokládá se, že další primitivní dinosauři by mohli chutnat podobně jako krokodýli, kteří mají s dinosaury společného předka. No a pak jsou tu i ti, jež létali a ty by samozřejmě chutnali jako kuřecí maso.

To následně potvrdila také studie z roku 2007 publikovaná v časopise Science. Ta odhalila, že některé sekvence proteinů z fosilie T. rexe se velmi podobají sekvencím proteinů nalezených u kuřete.

Takže v závislosti na tom, o jakého dinosaura se jedná, by se z něj možná přece jen dalo udělat pomerně chutné maso na grilování. Kdyby tak někdo dokázal vyrobit dinosauří maso, určitě by se dokázalo prodat. Lidé by si ho koupili, jen aby ho ochutnali.

