Král popu Michael Jackson zemřel v roce 2009, chvilku před svými jednapadesátými narozeninami. Americký zpěvák a tanečník v posledních letech svého života média zajímal ovšem ne kvůli svému uměním, ale skandály, které se kolem něj vyrojily. Kdo byl Michael Jackson a jak by vypadal, kdyby žil?

Michael Jackson měl čtyři bratry, se kterými také už odmalička vystupoval v populární skupině Jackson 5. Té ovšem pevnou rukou vládl jejich přísný otec, který tak svým synům zaručil to, že přišly o důležitou část svého života. Dětství.

Jeden z bratrů se ovšem vydal i na sólovou dráhu a byl to právě Michael, který byl předurčen k tomu se stát slavnou popovou ikonou. Jeho prvním hitem byla balada Got to Be There odstartovala jeho zářnou kariéru. S albem s názvem Off The Wall, které vyšlo o osm let později už bořil všechny rekordy, prodalo se ho skoro deset milionů kusů.

O jeho albu Thriller snad už ani nemusíme referovat. Stala se a dodnes je nejprodávanější deskou v historii popové hudby vůbec. 100 milionů prodaných kusů mluví za vše.

Na show v Praze přišlo 120 tisíc lidí

V roce 1988 vyšla i jeho autobiografická kniha s názvem Moonwalk a světlo světa spatřil i snímek Moonwalker. Obě dvě díla mají samozřejmě název podle ikonického stylu tance, kterému se říká „moonwalk” neboli měsíční chůze.

Tento světově proslulý umělec zavítal i do Prahy, a to v roce 1996, kdy si vybral pražskou letenskou pláň pro odstartování svého světového turné HIStory. Na tuto show přišlo 120 tisíc fanoušků a další desítky tisíc byly za plotem.

Jak jsme si ale řekli již výše, nebyla to jen Jacksonova zářná kariéra, která poutala pozornost. Ba možná mnohem více to byly právě jeho skandály a kontroverzní chování, které média zajímalo více.

Začalo se to v 90. letech, kdy se Jacksonova pleť začala stále zesvětlovat, neustále nosil roušku, což jen podporovalo domněnku v tom, že hudebník trpí chorobnou touhou po čistotě.

Obvinění ze sexuálního obtěžování

Skutečný podnět pro skandál pro média ovšem přišel v roce 1993, kdy přišla žaloba za sexuální obtěžování nezletilého chlapce. Nicméně podezření se neprokázalo. Jackson se ale i tak s chlapcovou rodinou dohodl na mimosoudním vyrovnání.

Kvůli této kauze přišel Jackson nejen o podstatnou část svého majetku, ale také o strategicky budovanou image, která nyní trpěla pod „špínou” trestního oznámení. Na konci roku 2003 na něj byl vydán další zatykač z toho stejného důvodu, i v tomto případě byl ale obžaloby zproštěn.

Podle časopisu Forbes patřil Michael Jackson jednu dobu k nejbohatších umělcům. I tak se ovšem před svou smrtí potýkal s finančními problémy a ony zmíněné kauzy zapříčinily i pokles zájmu jeho fanoušků.

Smrt na předávkování před velkým turné

Pokus o restart, kterým mělo být celosvětové turné This Is It ovšem skončilo tak, jak nikdo nečekal. Zpěvák zemřel na předávkování sedativy ještě před tím, než celé turné začalo. Jackson zemřel po šestihodinové generální zkoušce. Z jeho smrti byl obviněn Conrad Murray, což byl kardiolog, který mu údajně podal smrtelnou dávku morfia.

Lékař byl odsouzen za neúmyslné zabití ke čtyřem letům vězení, z čehož si Murray odpykal dva roky.

Ačkoliv „pohřben ve skandálu”, Michael Jackson byl ikonickým tvůrcem a po světě měl miliony fanoušků. Jeho nečekaná smrt v roce 2009 všechny zasáhla, a tak se dodnes, i po 15 letech od této tragické události spekuluje, co by bylo „kdyby”.

Jedním z „kdyby” je také otázka, jak by Michael Jackson vypadal. V dnešním světě umělé inteligence ovšem toto není žádný problém. I vy se tak díky AI můžete podívat, jak by nejspíš hudebník vypadal. Fotografii najdete v naší galerii.

Zdroje: express.co.uk, tn.nova.cz, novinky.cz