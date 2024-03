Jasmína Maurerová 10. 3. 2024 14:21 clock 5 minut gallery video

Princezna Diana by letos oslavila třiašedesáté narozeniny. Osudová noc v pařížském tunelu ji bohužel stála život. Byla miláčkem celého světa, a tak by mnohé zajímalo, jak by asi tato krásná žena vypadal dnes. V dnešní době pomocí moderních technologií se to ale dá odhadnout. Podívejte se!

Princezna Diana byla ve své době jednou z nejslavnějších žen světa. Nebyla to jen milující matka, byla to módní ikona a milovala pomáhat ostatním. Po nevydařeném manželství s králem Karlem III. dostala šanci na nový život. Ten bohužel skončil dříve, než vůbec mohl začít.

Osvobozena z pout královského manželství začala navazovat nové vztahy a konečně to vypadalo, že bude moci žít podle toho, jak chce ona. Bez toho, aniž by byla v hledáčku královské rodiny. Konečně se mohla volně pohybovat, mohla volně dýchat. Všichni věřili, že nebýt oné hrozné události v Paříži 31. srpna roku 1997, dokázala by na světě vykonat ještě mnoho dobra.

Své k tomu má říct i její osobní komorník Paul Burrel. „Než zemřela, začala už hledat lidi, na které svět zapomněl. Měla plány odjet do Kambodže a Vietnamu, kde se na HIV a AIDS zapomnělo. Myslím, že by stála v čele každé velké katastrofy,” vzpomíná na princeznu Burrel.

Angažovala by se v covidové pandemii

Někdejší komorník si je také jistý, že své slovo by určitě měla i před pár lety, kdy svět sužovala koronavirová pandemie: „Její hlas by byl slyšet nejen v Británii, ale po celém světě. Upozorňovala by na tuto neutěšenou situaci.”

Rok před svou smrtí ještě odcestovala do Pákistánu, aby navštívila rodinu svého tehdejšího přítele, srdečního a plicního chirurga Hasnata Khana, setkala se s Nelsonem Mandelou v Jižní Africe a navštívila Matku Terezu v New Yorku.

Zdroj: Youtube

Marocký módní návrhář Jacques Azagury, který Dianě navrhl mnoho z jejích šatů, si vzpomíná, jak po rozchodu s Charlesem neviděl princeznu snad nikdy šťastnější. „Měla skvělý smysl pro zábavu. Zdálo se, že si všechno užívá,“ řekl. Také si myslí, že by si našla někoho, s kým by mohla sdílet svůj život, a žila by v zahraničí. Azagury uvedl, že spolupracoval s mnoha celebritami, ale co se týká Diany, nadchla ho nejvíce.

Diana by byla skvělá babička

Jestli by se princezna po takovém perném vztahu a ještě pernějším rozvodu znovu vdala, to zůstává otázkou. Sama Diana prý pronesla, že si není jistá, jestli vůbec toho pravého muže najde. V onu osudnou noc v Paříži byla se svým milencem Dodi Fayedem, nicméně princeznin komorník Burrel si je jistý, že skutečně milovala právě výše zmíněného pakistánského doktora.

Další otazník vyvstává v souvislosti s jejími dvěma syny – princem Williamem a princem Harrym. Kdo ví, jak by to bylo dnes. Burrel si je nicméně jistý, že Diana by byla skvělá babička a možná by se Harry nedopustil ani oněch “prohřešků” vůči královské rodině.

Robert Lacey, který je autorem knihy Battle of Brothers (Válka bratrů), je toho názoru, že princové by šli v matčiných šlépějích a přidali by se k ní v její charitativní práci. „Diana měla schopnost komunikovat cit s přímostí, která porušila veškeré konvence královské rodiny. Byli by tým," řekl Lacey. Kdyby Diana nezemřela, mohla by zmírnit napětí mezi svými syny?

Možná by zabránila Megxitu

Panují dokonce názory, že by se situace vůbec nemusela v posledních letech tak vyhrotit. „Diana by byla pro Harryho a Meghan obrovským spojencem – věděla by přesně, čím Meghan prochází. Ale nejsem si jistý, že by souhlasila s tím, jak to udělali. Měla skutečný smysl pro povinnost vůči panovníkovi a tohle by vštípila Harrymu a troufám si říct, že i Meghan,” uvedl Ken Wharfe, který byl od roku 1986 osobním strážcem malých princů.

To, jak moc byla Diana lidmi milována, dokazuje jedna ze vzpomínek jejího bývalého komorníka Burrela. Ten si prý živě vybavuje situaci, kdy Diana slavila své poslední narozeniny. Bylo to 1. července roku 1997 a princezna strávila celý den ve svém obývacím pokoji odpovídáním na gratulace k jejím šestatřicátým narozeninám.

„Každých pět minut dorazil dárek, krásné růže od Eltona Johna, od Pavarottiho. Pokaždé, když dorazila kytice, šla rovnou ke svému stolu a napsala děkovný dopis,” popisuje vzpomínku bývalý komorník. A jak by je trávila dnes? Burrel si myslí, že by byla se svými dětmi a vnoučaty. To by byl ten nejhezčí dárek, jaký by si babička Diana přála.

Otázka, jak by vypadala Diana dnes, nedává mnoha lidem doslova spát, a tak se našlo spousta umělců nebo i lidí, kteří zadali úkol umělé inteligenci, aby třiašedesátiletou Dianu zpodobnili. Výsledky se liší, nicméně jasné je, že i když by Dianinu tvář už zdobily vrásky, šarm a elegance by jí ani dnes nechyběly.

Zdroje: mirror.co.uk, marianne.cz