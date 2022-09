Jak by vypadala Země, kdyby asteroid nevyhubil dinosaury: Vládli by nám?

Jak by vypadala Země s dinosaury?

Před 66 miliony lety postihla naši planetu jedna z největších katastrof. Do oblasti současného Mexického zálivu dopadl asteroid o šířce 10 až 15 km. Obrovská vlna tsunami, ničivý požár a množství sulfátových aerosolů způsobily, že během několika následujících týdnů vyhynulo 75 % všech živočišných druhů. Co by se stalo, kdyby nás vesmírné těleso minulo?

Tuto otázku si položil i kanadský paleontolog a geolog, působící na Státní univerzitě v Severní Karolíně, Dale A. Russell. Jako milovník dinosaurů byl fascinován myšlenkou jejich evoluce. Byl přesvědčen, že pokud by nedošlo k jejich vyhynutí, mohli projít sapientační fází a proměnit se v inteligentní bytosti - dinosauroidy.

„Dale Russell prahl po vědění. Jakmile ho něco zaujalo, chtěl se o tom dozvědět co nejvíce," říká paleobiolog National Canadian Museum v Ottawě Jordan Mallon. „V roce 1965 se stal kurátorem našich paleontologických sbírek obratlovců. O tři roky později zkoumal mozkovnu malého masožravého dinosaura jménem Troodon. Všiml si, že jeho mozek je relativně velký. Uvědomil si, že zaběhnuté přesvědčení o tom, že dinosauři byli hloupí, nemusí platit. Právě naopak. Troodon mohl být velice chytrý."

Jak by vypadala Země s dinosaury

Jeho výzkumy ukázaly, že vývojově vyspělý teropodní dinosaurus, žijící asi před 77 až 74 miliony lety, byl sedmkrát inteligentnější než aligátor stejné velikosti. Vývoj jeho mozku měl zároveň v průběhu geologického času vzestupnou tendenci. Tvor zároveň disponoval očima směřujícíma dopředu, pohyboval se po dvou nohách a jeho přední končetiny měly, stejně jako naše ruce, vratiprst. To vše jsou vlastnosti, které dnes spojujeme s inteligentními zvířaty.

Dalea si proto položil jednoduché otázky: Co kdyby Troodon na konci křídy nevyhynul? Jak by jeho vývoj v průběhu dalších 66 milionů let pokračoval? Svou hypotézu zpracoval do článku, jenž vydal na začátku 80. let. Spolu s preparátorem Ronem Séguinem vytvořil tvora v jeho vyvinuté formě.

„Našim cílem nebylo, aby se Troodon podobal člověku. Pouze jsme aplikovali známé evoluční procesy," vysvětluje Séguin. „Pokud nelovíte malá zvířata, nepotřebujete dlouhý krk a ocas jako protiváhu. Můžete chodit vzpřímeně. Ruce by dinosauroid používal k výrobě nástrojů. V jeho obličeji by vynikaly velké oči, zkrácený čenich a ústa bez rtů. Své mladé by krmil předem natrávenou potravou, jako to dělají ptáci. Podobně by také komunikoval."

Kontroverzní dinosauroid

Daleanova teorie se setkala se smíšenou reakcí vědecké komunity. „Hlavním problémem bylo, že se dinosauroid přibližoval k představě o podobě malých zelených mužíčků," říká americký paleontolog Peter Dodson. Řada expertů zastávala názor, že je zcela nemožné, aby se dinosaurus vyvinul tak, že by vypadal jako člověk a byl jeho konkurencí.

Podle badatelů by se naopak přezivší dinosauři zmenšili a krmili by se především kvetoucími bylinami. Někteří by se podobali primátům, jiní by vypadali jako skot. Vyvíjeli by se cestou života ve smečkách a budování složitějších sociálních vazeb. Dinosauroid Dalea A. Russella se tak stal pouhým hrdinou sci-fi povídek a seriálů.

