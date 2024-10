Externí autor 26. 10. 2024 clock 3 minuty

Hledání parkovacího místa může být často frustrující záležitostí. A s přibývajícím množstvím aut je situace stále složitější. Tak jak a kde parkovat? Zvlášť opatrní musí být řidiči v blízkosti přechodů pro chodce. Víte, jak tady správně zaparkovat, aby vás neodtáhli nebo jste nedostali pokutu?

Přestože jde o základní pravidlo silničního provozu, mnoho řidičů si není jisto, v jaké vzdálenosti od přechodu pro chodce mohou legálně zaparkovat. Pojďme si tedy shrnout aktuální pravidla, protože jak tvrdí policisté – s ohledem na bezpečnost chodců jsou u přechodů nekompromisní!

Bezpečnost je prioritou

„Když parkuje vozidlo u přechodu, musí chodec vstoupit do vozovky, aby se pořádně rozhlédl. Zejména v případě dětí je to velmi riskantní i proto, že zaparkovaná auta brání ve výhledu nejen chodcům, ale také projíždějícím řidičům, a tak řidič dítě vzhledem k jeho výšce nemusí vůbec vidět. Hrozí, že ho uvidí na poslední chvíli a to už může být pozdě,“ vysvětlují například mostečtí strážníci.

Zákon o silničním provozu proto jasně stanovuje minimální vzdálenost, kterou musí řidiči při parkování od přechodu dodržet. Je zakázáno zastavení a stání vozidla na přechodu pro chodce nebo ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním.

Pět metrů je minimum

Tolerance k parkování ze strany městské policie je poměrně veliká, protože se soustředí zejména na bezpečnost a veřejný pořádek. Ale nesprávné stání u přechodů prý už řešit domluvami nebude. Za nesprávné stání může být uložena pokuta až do výše 2000 Kč, pokud dojde k odtahu, pak se hradí ještě manipulační poplatek minimálně 1500 Kč.

Kromě finanční sankce hrozí řidičům v závažnějších případech i připsání dvou trestných bodů a v případě způsobení dopravní nehody i trestněprávní odpovědnost. „Budeme stále častěji přistupovat k razantnějším krokům a budeme vozidla odtahovat,“ upozorňují policisté.

Moderní řešení

Některá města přistupují k problému parkování u přechodů kreativně, a to zejména při rekonstrukcích ulic. Možná už jste si všimli, co všechno zahrnují moderní řešení:

- Předsazené chodníkové plochy

- Parkovací zálivy s dostatečným odstupem

- Instalaci fyzických zábran (to jsou ty zelené plastové sloupky)

- Prvky městského mobiliáře (například stojany na kola)

- Úpravu dopravního značení (například zákaz zastavení)

- Vyhrazené parkovací stání pro motocykly bezprostředně před přechodem

Jak správně parkovat?

Pro bezpečné parkování v blízkosti přechodu doporučují odborníci následující postup:

1. Vždy dodržujte minimální vzdálenost 5 metrů od přechodu

2. Všímejte si vodorovného dopravního značení (žluté čáry)

3. Respektujte svislé dopravní značky upravující parkování

4. V případě pochybností raději zvolte jiné parkovací místo

5. Berte ohled na rozhledové poměry pro chodce i ostatní řidiče

Dodržování pravidel pro parkování u přechodů není samoúčelné – jde především o bezpečnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tedy chodců. Pět metrů volného prostoru před přechodem představuje minimum nutné pro zajištění dostatečného rozhledu. V případě pochybností je vždy lepší najít jiné parkovací místo než riskovat pokutu nebo případnou tragédii.

Zdroje: www.promotor.ro, www.mesto-most.cz