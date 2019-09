Jak dnes vypadá Jeskyňka z Básníků a proč už o natáčení nechce slyšet?

Dívky filmového básníka Štěpána Šafránka jsou pro českého diváka něco jako pro Američany "Bond girls". Je jich celá řádka a každá z nich se účinkováním v básnické sérii stala nezapomenutelnou. Dodnes si každý z nás vybaví tvář Jeskyňky, zdravotní sestřičky z dílu Jak básníci přicházejí o iluze, i když její představitelka už dávno pověsila herectví na hřebík.

Slovenka Adriana Tarábková, provdaná Romanová, původně studovala stavební průmyslovku, protože měla v rodině samé stavaře. Její výrazně krásný obličejík si však přímo říkal o kariéru modelky. Už na střední škole si přivydělávala focením pro časopisy, a tak se stalo, že si její tváře všiml režisér Miloslav Luther, který zrovna potřeboval princeznu do pohádky Král Drozdí brada.

Adriana v této roli naprosto okouzlila a Luther ji doporučil svému kolegovi Dušanu Kleinovi, jenž v té době připravoval druhý díl Básníků. Právě role Jeskyňky, která se nechá svést medikem Štěpánem, ale nakonec mu uteče s movitým doktorem, Adrianu nejvíce proslavila.

Půvabná blondýnka se pak ještě objevila v několika televizních filmech a seriálech, režisér Jindřich Polák ji obsadil i do úspěšného filmu Kačenka a zase ta strašidla. Adriana však na toto natáčení nemá zrovna dobré vzpomínky, protože se při něm málem vybourala v autě. "Byl to veterán, řadící páka byla na volantu. Řízení pro mě tehdy bylo velkým oříškem, neměla jsem ještě ani řidičák. Málem jsem vyletěla ze zatáčky," vzpomínala později herečka.

Filmové nabídky se jen sypaly, ale Adrianě začala vadit ztráta soukromí, a tak je začala odmítat. Provdala se za funkcionáře fotbalového týmu Slovan Bratislava a založila vlastní firmu na výrobu obalové techniky. V podnikání se jí dařilo tak dobře, že se z panelákového bytu na sídlišti mohla brzy přestěhovat do luxusního domu. S manželem má syna Tomáše a bližší informace o svém soukromí přísně tají.

Letos Adriana oslavila už 53. narozeniny, ale na jejím vzhledu to vůbec není znát. Spíš se zdá, že vypadá ještě lépe než ve dvaceti letech. Není divu, že jí dodnes sem tam nějaký ten režisér zavolá a přemlouvá ji, aby se znovu postavila před kameru. Adriana to ale tvrdošíjně odmítá. "Mediální kolotoč by byl v dnešní době mnohem krutější než v minulosti," vysvětluje.