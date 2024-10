Externí autor 9. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Patřil k nejúspěšnějším českým hráčům bílého sportu. A slušně si vedl i v Americe, kam v roce 1986 emigroval. Dnes je mu čtyřiašedesát a jako správný americký důchodce se stěhuje na Floridu. Podívejte se, jak dnes vypadá.

Ivan Lendl býval na kurtu tichou, ale nesmírnou silou, kontrapunktem k Johnu McEnroeovi a Jimmymu Connorsovi, se kterými hrával. Vyrůstal v komunistickém Československu a zpočátku se zdál být opakem těchto talentovaných, ale občas labilních hráčů. Jeho chování bylo tak odlišné, že o něm Sports Illustrated v roce 1987 napsal: „Je to šampion, o kterého nikdo nestojí.“

Zpátky na začátek

Pokud bychom měli nahlédnout do jeho dětství a zeptat se ho, Ivan Lendl by nejspíš odpověděl, jako v mnoha rozhovorech dříve, že vlastně žádné dětství neměl. Místo aby hrál venku s kamarády fotbal nebo jezdil na kole, volné chvíle většinou trávil na tenisových kurtech. Tou přísnější byla v rodině matka Olga, bývalá tenisová reprezentantka, která chtěla, aby to syn někam dotáhl. Jejím protipólem byl otec Jiří, který syna utěšoval, když už malý Ivan občas nemohl.

Poctivý dříč

Malý Ivan zdědil po matce ctižádost a touhu vyhrávat. Trénoval nad rámec stanovených hodin a vlastně se dá říct, že si cestu k tenisovému úspěchu doslova vydřel. Svůj první profesionální turnaj vyhrál, když mu bylo dvacet. Navíc si připsal jedno ohromné prvenství: výrazně přispěl k prvnímu historickému vítězství Československa v Davis Cupu.

Národ mu fandil, komunisté méně

Situace se pro Ivana Lendla zkomplikovala v roce 1983 po exhibičním turnaji v jihoafrické Bophutatswaně. Od ČSTV dostal obrovskou pokutu sto padesát tisíc dolarů. Důvodem bylo vyjádření, že podporuje rasistický režim. Nezaplatil a funkcionáři mu začali znepříjemňovat život. Poslední kapkou byl příslib vystěhovaleckého pasu z jejich strany, který ovšem nebyl naplněn. V roce 1986 proto emigroval a o rok později zažádal o americké občanství.

Úspěchy a neúspěchy

Za svou kariéru Ivan Lendl vyhrál 97 titulů ve dvouhře, včetně 8 grandslamových turnajů a 270 týdnů se udržel na tenisovém vrcholu.

Jediný úspěch, kterého nikdy nedosáhl, bylo vítězství ve Wimbledonu. Dokonce mu párkrát uteklo doslova o vlásek. Zkoušel to čtrnáctkrát. Přitom došel dvakrát do finále a pětkrát do semifinále. „Bylo těžké se smířit, že jsem tam nedokázal zvítězit, ale to prostě tak,“ uvedl po konci kariéry.

Tu uzavřel hlavně kvůli bolavým zádům, která dostala za roky na kurtech pořádně zabrat. V rámci léčby zkoušel kde co, ale nepomohlo nic. Kvůli chronickým bolestem nakonec pověsil raketu na hřebík.

Osobní život

Svou manželku Samanthu, dříve Frankel, potkal Lendl v Americe. Pořídili si pět dcer, Mariku, Danielu, Nikolu a dvojčata Isabelle a Caroline. Všechny jsou dospělé, některé z nich mají vlastní rodiny, a Ivan Lendl se dokonce dočkal kluka. Byť jako dědeček.

Po dlouhých letech se mu na začátku letošního roku podařilo prodat luxusní sídlo v Connecticutu. Kamenný dům původně obýval s manželkou a pěti dcerami. Ty se ale odstěhovaly a manželé Lendlovi se rozhodli najít si něco menšího. Momentálně našli útočiště ve floridském Vero Beach, kde je pro sportovně založeného „důchodce“ přívětivé podnebí...

zdroj: isport.blesk.cz, www.krajskelisty.cz, edition.cnn.com