Jak dopadl průšvihář Rosenheim z Obecné školy: drogy, krádeže a vězení

Po učitelce házel kalamářem, kouřil za školou a myslel si, že mu vždycky všechno projde. Žák Rosenheim byl ve snímku Obecná škola sice epizodní, ale výraznou postavou. Ironie osudu tomu chtěla, že z jeho představitele Marka Endala se stalo pěkné kvítko i v reálném životě.

Když režisér Jan Svěrák hledal do zlobivé třídy extrémně zlobivého kluka, netušil, že do role skutečně obsazuje budoucího kriminálníka. V té době přitom Marek Endal špatné sklony ještě neprojevoval. Podle slov jeho sestry to býval pěkný a šikovný chlapec.

Role v Obecné škole ho na krátkou dobu proslavila, další šance u filmu ale nedostal. Napříště o něm veřejnost slyšela už jen z bulváru, který v roce 2005 dostal zprávu o tom, že někdejší představitel Rosenheima sedí ve vazbě za vaření pervitinu.

Endal tajně rozjel drogový byznys přímo ve vile svých rodičů v Českém Brodě. Pervitin prodával svým známým, ačkoli se snažil policii přesvědčit o tom, že ho vyráběl jen pro vlastní spotřebu. Rodiče byli po jeho zatčení v šoku. Zřekli se ho a do vězení mu vzkázali, že si bude muset najít jiné bydliště.

Endala soudil soudce Robert Pacovský, na jehož stole o léta později přistála i proslulá kauza Davida Ratha. Bývalý herec putoval za mříže na dva roky nepodmíněně a po propuštění na svobodu si našel pronájem v Ústí nad Labem. Pobyt ve vězení ho však nijak nenapravil - v roce 2012 se ocitl před soudem znovu, tentokrát kvůli krádeži elektromagnetických ventilů v hodnotě 170 tisíc korun.