Jak dopadl synovec pana Tau Gustav Bubník: Pořád hraje, ale topí se v dluzích

Gustav Bubník (57) si v dětství myslel, že se stane hokejistou jako jeho slavný otec Augustin. Maminka ho však vedla ke kultuře a Gustavovi se obzvláště zalíbilo divadlo. Navíc se od 10 let objevoval před kamerou a po základní škole byl přijat na konzervatoř. Do toho mu prasklo koleno, a tak jeho dráha byla rozhodnuta.

Svou hereckou kariéru Gustav zahájil díky režisérovi Ludvíkovi Rážovi, který ho obsadil do televizního filmu Záhada obrazu sv. Šebestiána a následně i do seriálu Boříkovy lapálie. Nejvíce si však tmavovlasého klučinu pamatujeme jako synovce tajemného pana Tau. V předrevoluční době Gustav Bubník účinkoval v celé řadě filmů a seriálů a zdálo se, že ho čeká zářná kariéra. V ročníku na konzervatoři studoval společně s Lukášem Vaculíkem, Ondřejem Vetchým a Janem Čenským. Víc kluků ve třídě ani nebylo. Bubník byl však nakonec jediným, jehož jméno zůstalo méně známo.

Po změně režimu Gustav divadelní prkna načas opustil a po celých 20 let se neobjevoval ani v televizi. "V tom prostředí jsem byl už hodně dlouho. A dělat divadlo v té porevoluční době bylo navíc komplikované," vysvětlil v jednom rozhovoru.

Během pauzy podnikal, stal se otcem tří dcer a stačil se dvakrát rozvést.

Mnohem lépe se Gustavovi dařilo jako herci. Stal se úspěšným dabérem Toma Cruise a Charlieho Sheena a od roku 2012 začal být znovu obsazován do televizních seriálů. Mohli jsme ho vidět například v sérii Doktoři z Počátků a naposledy v Principu slasti.

Krach za krachem

Jakmile se však pustí do vlastního projektu, končí to finančním nezdarem. Divadlo na Perštýně, které slavnostně otevřel před dvěma lety, vydrželo pouhý rok. Gustav nakonec neměl peníze na zaplacení herců a musel rušit představení. Mnozí diváci se ani nedočkali vrácení vstupného. Divadlo zkrachovalo a Gustavův dluh se vyšplhal do několika milionů korun.

Za rámeček si herec nemůže dát ani vzpomínku na začátek roku 2005, kdy koupil sto procent akcií v té době krachujícího fotbalového klubu Bohemians. Smluvně se zavázal, že vyvede klub z mizérie deseti miliony korun, ve skutečnosti takovou částkou ale nedisponoval a neměl ani šanci ji někde narychlo sehnat.

S blížící se šedesátkou snad už Gustav Bubník pochopil, že mnohem více jistoty a klidu mu přinese vystupování v televizních seriálech a dabing. Nedávno se dokonce objevil na veřejnosti s novou přítelkyní, takže se mu doufejme zablýsklo na šťastnější časy.