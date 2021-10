Jak funguje plamenomet: Zbraň byla tak strašná, že ji většina armád zakázala

Voják s plamenometem

Foto: Autor: Valery Sidelnykov / Shutterstock

Možná vás to překvapí, ale za nejděsivější zbraň na světě je považován plamenomet, a to i přesto, že byl ve většině zemí světa velmi dlouho legální. Je to však noční můra všech vojáků. Jen málokterý s ním chce bojovat, protože oheň děsí všechny. A to již od nepaměti. Nosit jej jako zbraň s sebou nese poměrně vysoké riziko vlastní smrti.