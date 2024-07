Snad každá žena někdy zatoužila být Femme fatale a přitahovat pohledy mužů. Jak toho dosáhnout? Podle vědců nemusíte mít nohy dlouhé jako top modelka ani dmoucí ňadra. Stačí pár triků a pro své okolí budete neodolatelná. Nejdřív se ale otestujte, na co se zaměřit.

Přitažlivost není pouze o vzhledu. Jedná se komplexní balíček, který zahrnuje také smysl pro humor, schopnost porozumět a být citlivý k potřebám a pocitům druhých, sebevědomí a samostatnost, efektivní komunikaci, emoční stabilitu, inteligenci, ale také sdílení zájmů a chuť vytvářet se svým protějškem společné zážitky.

Tyto faktory vytváří z každého člověka jedinečnou osobnost. K tomu, aby byla předvedena k plné síle, je však nutné svého potenciálního partnera nejdříve zaujmout a získat si jeho pozornost.

Podle vědeckých studií to není nic složitého. Stačí jednoduché triky a svůj objekt si omotáte kolem prstu.

Z hlediska evolučních teorií totiž muži u žen preferují především známky mládí, což souvisí s reprodukční hodnotou, jež věkem klesá.

Přitažlivost žen

Mezi projev atraktivity tak patří například dlouhé a husté vlasy nebo výrazné rty. Nemusíte je mít plné jako Angelina Jolie. Podle studie odborníků z univerzity v Manchesteru stačí, aby byly zvýrazněny rudou rtěnkou.

Muži se také rádi topí v hlubokých očích, jež nezdobí žádné obroučky. Dokázal to výzkum publikovaný ve Swiss Journal of Psychology z roku 2011. I přestože ženy s brýlemi působí důvěryhodněji a inteligentněji, jsou vnímány jako méně přitažlivé.

Chůze, která se odlišuje od mužské. To je další faktor, jimž každého chlapa oslníte. Stačí se zavlnit v bocích a nohy zvýraznit pomocí podpatků. Potvrdila to studie na univerzitě A&M v Texasu. Když navíc své křivky pozvednete pomocí oblečení, vytvářející dojem přesýpacích hodin, o nápadníky nebudete mít nouzi.

Muži navíc preferují takovou postavu, „aby ji mohli obejmout“. Podle průzkumu agentury Náhoda proto hledají ženy tzv. tak akorát. Tedy ani vychrtlé ani obézní. Zároveň chtějí, aby jejich protějšek nebyl příliš dominantní, ale doma zabezpečil hlavně příjemnou atmosféru.

Jak jste atraktivní pro muže?

Jak tedy působíte na potenciální partnery, ať jde o vzhled nebo vlastnosti? Zkuste si náš test.

Jak často se usmíváte a udržujete oční kontakt, když mluvíte s někým, kdo se vám líbí?

Vždy (3 body) Často (2 body) Zřídka (1 bod) Nikdy (0 bodů)

Jak často se staráte o svůj vzhled (oblečení, vlasy, make-up)?

Vždy (3 body) Často (2 body) Zřídka (1 bod) Nikdy (0 bodů)

Jak byste popsala svůj smysl pro humor?

Skvělý, často rozesmívám ostatní (3 body) Docela dobrý, občas někoho rozesměju (2 body) Průměrný, jen zřídka někoho rozesměju (1 bod) Slabý, málokdy se mi podaří někoho rozesmát (0 bodů)

Jak byste popsala svou empatii a laskavost?

Velmi empatická a laskavá (3 body) Docela empatická a laskavá (2 body) Občas empatická a laskavá (1 bod) Málokdy empatická a laskavá (0 bodů)

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Jak vypadá vaše vysněné rande?

Jak sebevědomá se cítíte ve společnosti mužů?

Velmi sebevědomá (3 body) Docela sebevědomá (2 body) Málo sebevědomá (1 bod) Vůbec nejsem sebevědomá (0 bodů)

Jak nezávislá se cítíte v životě?

Velmi (3 body) Docela (2 body) Málo (1 bod) Vůbec (0 bodů)

Jaký preferujete styl oblékání?

Klasický a elegantní (3 body) Bohémský a bezstarostný (2 body) Hlavně trendy (1 bod) Ležérní a pohodlný (0 bodů)

Jaká je vaše představa dokonalého rande?

Romantická večeře v luxusní restauraci (3 body) Dobrodružná venkovní aktivita (2 body) Večer v divadle nebo na koncertě (1 bod) Pizza a film doma (0 bodů)

Kterou vlastnost si na partnerovi nejvíce ceníte?

Důvěru (3 body) Laskavost (2 body) Inteligenci (1 bod) Smysl pro humor (0 bodů)

Jak byste popsala svou emoční stabilitu?

Velmi stabilní (3 body) Docela stabilní (2 body) Občas nestabilní (1 bod) Často nestabilní (0 bodů)

Vyhodnocení testu:

U každé otázky si spočítejte získané body, které najdete v závorce.

26-30 bodů: Jste chodící Femme fatale. Vaše kombinace fyzické krásy, osobnosti a sebevědomí vás činí velmi přitažlivou. Máte proto hodně obdivovatelů a mnoho mužů vás vnímá jako ideální partnerku.

17-25 bodů: Pro muže jste velmi atraktivní. Máte dobré vlastnosti a víte, jak se prezentovat. Pohledům potenciálních partnerů tak neuniknete, díky čemuž máte dobrou šanci na úspěch v romantických vztazích.

8-16 bodů: Na své atraktivitě byste měla zapracovat a starat se o ni jako o nerozvinuté poupě. Stačí jen málo a budete zářit jako květina. Využijte rady z článku.

0-7 bodů: Vaše atraktivita je na bodu mrazu. Může za to hlavně vaše nízké sebevědomí. Zaměřte se proto na jeho posílení a rozvoj sociálních dovedností. Pamatujte, že skutečná přitažlivost je kombinací mnoha faktorů.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.idnes.cz, www.proprofs.com, www.marriage.com