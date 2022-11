Ženy ve středověku si skvěle dokázaly poradit s menstruací. Měly chytrý trik

Lenka Bělská

Ženy ve středověku si skvěle dokázaly poradit s menstruací.

Foto: Shutterstock.com/Faestock

Říkalo se jí Evino prokletí. Byla opředena mnoha mýty a legendami. Jak může někdo týden krvácet a neskončit na márách? Ženy se podobným poznámkám jen smály. Jejich jediným problémem bylo, jak svou menstruaci přežít bez ostudy. K tomu jim pomáhaly speciální hygienické pomůcky.

Ve středověku bylo chápání medicíny ovlivněno humorální teorií, kterou představili antičtí učenci jako Hippokratés a Galén. Věřilo se, že lidské tělo obsahuje čtyři důležité tělesné tekutiny - krev, černou a žlutou žluč a hlen. Ty jsou spojeny s elementy ohně, země, vody a vzduchu. Zdraví člověka bylo založeno na jejich rovnováze.

Menstruace tedy byla vnímána jako čistící proces ženského těla a krev považována za nečistou. Někteří dokonce věřili, že je jedovatá a může poškodit mužské přirození. Proto se ženy ve „svých dnech" měly zdržet svatého přijímání. Dalším mýtem bylo, že pokud by se perioda nedostavila, děloha by se přebytečnou krví naplnila a žena by se utopila.

Jak menstruovaly ženy ve středověku?

I přesto, že naši předci neměli tak vysoké medicínské znalosti jako my dnes, věděli, že absence menstruace není normální. Proto se v řadě tehdejších lékařských knih objevují doporučení, která mají krvácení přivolat. Mezi ně patřily horké koupele, pití bylinných odvarů a vkládaní bylinek do těla.

Perioda středověkých žen však byla jiná. Hlavními důvody byla těžká fyzická práce, podvýživa, dřívější nástup menopauzy, ale především častější porody a kojení. Například Thomas Boleyn, otec Anny Boleyn, druhé manželky Jindřicha VIII., hrdě napsal: „Když jsem se oženil, za dvanáct měsíců jsem vydělával jen 50 liber. I přesto mi má žena přinesla dítě každý rok."

Menstruace tedy nebyla pravidelná, pokud se ale dostavila, bylo ji nutné řešit. Archeologické vykopávky a historické prameny naznačují, že ženy k zachytávání krve nejčastěji používaly nařezané kusy savé látky.

Hygienické pomůcky ve středověku

Běžné spodní prádlo se ještě nenosilo. Hadříky se tedy připevňovaly pruhem další látky s koženými popruhy nebo šňůrkami. Pokud bylo krvácení silné a samotná látka nestačila, používala se praktičtější pomůcka. Kapsa naplňěná savým mechem s názvem rašeliník člunkolistý.

Tento prototyp vložky se při novodobých experimentech ukázal jako účinný a bezpečný. „Pouze širší držák, omotaný kolem pasu, byl nepohodlný, zvláště při sezení. Prádlo se zmačkalo a už nerozvinulo. Užší obdélník byl mnohem komfortnější," říká nadšenkyně do historie středověku ze skupiny Verein Wienische Hantwërcliute 1350 Armer Rotschopf. Místo speciálních „kalhotek" se také používala dlouhá košile s cípy, které se protáhly mezi nohama a svázaly k sobě. Praly se pak běžným způsobem při použití horké vody a louhu.

Zdroj:

www.tempusestiocundum.com, www.tudorsociety.com, www.wh1350.at