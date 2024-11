Zapomenout čas od času na důležitou schůzku nebo návštěvu zubního lékaře se povede každému. Co ale v případě, že zapomínáme na věci, na které jsme právě mysleli? Odborníci vědí, jak na to.

Lidská paměť

Pro pochopení toho, proč zapomínáme, je třeba nejprve porozumět tomu, jak naše paměť funguje, a zároveň vyvrátit některé mýty, které se o ní tradují.

Už se vám někdy stalo, že jste vešli do místnosti a ihned poté zapomněli, proč tam jste a co tam děláte? Nebo jste chtěli něco říct a najednou jste si nemohli vybavit, co to mělo být?

Podle zprávy zveřejněné v časopise Live Science lidský mozek neustále zpracovává nespočet myšlenek a činností, někdy se však může zdát, že nepracuje tak, jak bychom rádi. Co se ve skutečnosti odehrává v našem mozku, když zapomeneme, na co jsme právě mysleli?

„Paměť není jen jedna věc. Existují různé složky paměti, které se pojí s různými kognitivními procesy," uvedla pro Live Science Susan Gigiová, profesorka psychologie na Northeastern University.

Podle ní je nutné rozlišovat dva různé typy paměti, dlouhodobou a pracovní. Dlouhodobá paměť je široká a mnohostranná kategorie vzpomínek, zahrnující znalosti, zkušenosti a dovednosti uložené v mozku po dlouhou dobu – od hodin až po celý život.

Proč zapomínáme

Oproti tomu myšlenky v pracovní paměti procházejí mozkem pouze po dobu několika sekund nebo minut. Pracovní paměť je „náčrtník vědomého myšlení“, uvedl Earl Miller, profesor neurovědy na MIT.

Zdroj: Youtube

Miller odhalil důvod, proč to, na co právě myslíme, máme tendenci často zapomenout. „Každá drobná nová informace, vnitřní dialog a smyslový vstup prochází pracovní pamětí a některé vlastnosti pracovní paměti pravděpodobně vysvětlují, proč jsou tyto myšlenky zapomenuty."

„Za prvé, pracovní paměť má velmi omezenou kapacitu. O tom, jaká je přesně její hranice a jak ji testovat, se vedou debaty, ale psychologové odhadují, že lidé mohou v pracovní paměti udržet najednou asi čtyři až sedm „kusů“ informací – například písmen, čísel, slov nebo frází."

Místo toho, aby si mozek pamatoval všechny tyto „kousky“ najednou, přeskakuje z jedné myšlenky na druhou. „To zvyšuje pravděpodobnost, že se v tom chaosu mnohdy ztratíme," vysvětlil Miller. Za druhé, mozek rychle vymazává nedůležité věci z pracovní paměti, aby uvolnil místo novým informacím. „Pokud se tedy tyto krátkodobé vzpomínky nepřenesou do dlouhodobé paměti (proces zvaný konsolidace), rychle zmizí z vědomí."

Lidský mozek není schopný multitaskingu, musí „balancovat“ mezi mnoha různými myšlenkami, a proto zapomíná ty, které pro něj nejsou podstatné. „Pokud se pozornost soustředí pouze na jednu z těchto myšlenek nebo je odkloněna na nové místo, mozek ztratí přehled o předchozích myšlenkách," dodává Miller.

Svou roli hraje v tomto směru také únava nebo touha po odpočinku. „Roli hraje také věk," uzavírá problematiku zapomínání Earl Miller.

