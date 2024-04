close info Profimedia / Profimedia

Bez mobilních telefonů si už dnes neumíme život ani představit. Často jsou pro nás tím nejdůležitějším, co si dáváme do kabelek, do kapsy, prostě nedáme bez nich ani ránu. Ale umíme je správně obsluhovat? Víte, jak třeba správně mobil nabíjet? Většina Čechů to neumí a baterii nevědomky ničí.

Přitom je to právě baterie, na čem záleží, jak často a dlouho můžeme náš mobil používat. Navíc ohledně správného nabíjení koluje mnoho mýtů. Ne všechny jsou ale oprávněné. Podívejme se na některé z nich a třeba uvidíte, že tyto chyby děláte také. Baterie je pro mnohé kritériem výběru číslo 1 Zachování životnosti baterie je pro nás prvořadé, pro mnohé je dokonce prvním kritériem, dle něhož si mobil vybírají. Nemusí to být vždy jen foťák, vzhled, kapacita paměti. Právě baterie je tím, co nám dovoluje mobil používat. Sebelepší foťák, anebo aplikace, za které dokonce platíme, jsou nám bez nabitého telefonu na nic. Mýty kolem nabíjení Chytré telefony už dávno nejsou jen zařízeními, jejichž prostřednictvím spolu komunikujeme. Staly se něčím mnohem víc – jsou módním doplňkem, mobilní kanceláří, fotoaparátem, hudebním nosičem, vlastně jakýmsi digitálním přívěskem. Jak jsme řekli, baterie je pro jejich správné fungování klíčová. Ne vždy si to ale uvědomujeme a někdy baterii ničíme, aniž bychom chtěli. Údržba a správná manipulace je navíc opředena i množstvím mýtů a mylných představ. Pravdou ale je, že skutečně můžeme ovlivnit, jak dlouho nám telefon vydrží nabitý, a tedy i to, za jak dlouho ho budeme muset vyměnit, protože nám baterie zkrátka „odejde". Pochopit správné zacházení s baterií je ale trochu věda. Baterie se neustále vyvíjejí Dnes tolik oblíbené moderní chytré telefony, tzv. smart phones, používají převážně lithium-iontové (Li-ion) baterie. Jejich největší předností je jejich dlouhá životnost a lehká konstrukce. Kdybychom to měli říci trochu více laicky, pak lithiové baterie se skládají z iontů lithia pohybujících se mezi katodou a anodou, což usnadňuje jejich nabíjecí a vybíjecí cykly. Lithium-iontové baterie jsou oblíbené pro svou dobíjecí schopnost a účinnost. Oproti starším typům baterií netrpí tzv. „paměťovým efektem“, což znamená, že umožňují částečné nabíjecí cykly bez snížení celkové kapacity. Nejsou však imunní vůči snižující se kapacitě, prostě se časem opotřebovávají a po nějaké době vydrží kratší dobu. My ale můžeme tuto dobu prodloužit tím, že budeme baterie nabíjet tak, jak máme, a vyvarujeme se častých chyb, které dělá většina Čechů. Časté chyby při údržbě baterií Jak to děláte vy? Většina z nás telefon nabije, když indikátor baterie klesne do červeného pole. Anebo ho prostě dáme na noc na nabíječku a ráno je baterie nabitá na 100 %. A právě to je jeden z nejčastějších omylů, který můžeme nazvat mýtem plného počtu nabíjecích cyklů. Většina Čechů (a nejen nás) si myslí, že baterie našeho telefonu musíme nabíjet od úplného vybití do úplného nabití, tedy 0 až 100 %. Odborníci však tvrdí, že li-ionovým bateriím se lépe daří při částečném nabíjení, protože plné cykly mohou baterii zatěžovat, a ta pak předčasně stárne. Další chybou, která se nám jistě všem stala, je vystavení našeho chytrého telefonu vysoké teplotě. Copak telefon, ale baterie trpí! Vystavení baterií vysokým teplotám urychluje chemické reakce uvnitř, což pak vede k rychlejšímu snižování její kapacity. Ponechání telefonu na přímém slunci nebo v horku, stejně jako nadměrné nabíjení, když to ještě není třeba, mohou výrazně zkrátit životnost baterie. Je „přebíjení" vážně problém? Většina z nás si také myslí, že když necháme zcela nabitý telefon dlouhou dobu na nabíječce, je to problém. V rozporu s tímto obecným přesvědčením však není přebíjení u smart phonů nic strašného. Integrované obvody totiž zabraňují dalšímu nabíjení po dosažení 100 % kapacity. Udržování telefonu připojeného k síti na 100 % však může vést k jeho zahřátí, které pak skutečně nepřímo ovlivňuje stav baterie. Stejně tak je lepší nemít telefon soustavně připojený k Wi-Fi nebo Bluetooth. Eliminujte aplikace na pozadí a zkuste každý den pozavírat aplikace. Upřímně, když si na to vzpomenete, kolik oken máte v mobilu otevřených pořád? Někdy to jde i do desítek. „Osobně doporučujeme udržovat baterii nabitou v rozmezí 20 až 80 %, aby se optimalizovala její životnost. Tento rozsah minimalizuje zátěž a opotřebení baterie,“ píše se na webu Battery University. A o jiných chybách, které děláme, hovoří i toto video. Zde je zmíněno, že se naše telefony lépe nabíjejí, když sundáme kryt. Zajímavé, že? Zdroj: Youtube Originální nabíječky a napájecí kabely Co ale pravda je, že bychom se měli vyhnout rychlému nabíjení. Časté používání rychlého nabíjení je sice pohodlné a může nám pomoci, ale také může zvýšit teplotu baterie a rychleji ji opotřebovat. Pro běžné nabíjení je vhodné spoléhat na standardní rychlosti nabíjení, stejně jako originální nabíječky a napájecí kabely. Moderní chytré telefony také nabízejí chytrou funkci nastavení optimalizace baterie, která může prodloužit její životnost řízením aplikací na pozadí a řízením jasu obrazovky. Využívání těchto funkcí může výrazně přispět k zachování životnosti baterie. Vyzkoušejte to. Pokud máte problémy s rychle se vybíjející baterií, není nic jednoduššího než vyzkoušet některé z rad výše. Zdroje: batteryuniversity.com, support.apple.com, www.mail.com, www.uswitch.com

