Najít toho správného partnera rozhodně není snadné, o to víc, pokud už vám není dvacet, ale padesát. Jaké chyby jako ženy děláme, že nakonec zůstáváme na ocet?

Ten pravý

Správný partner se hledá těžko a je jedno, kolik vám je. Přesto s přibývajícím věkem šance, že někoho potkáte, poměrně klesá. Důvodem však není váš věk, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Tím pravým důvodem jsou chyby, které ženy dělají a které jsou poměrně zásadní. Proto tyto ženy často nakonec zůstávají na ocet.

O jaké chyby jde? První chybou, které se ženy po padesátce dopouštějí, je jejich vybíravost. Tak dlouho chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Pokud tedy žena po padesátce potká člověka, se kterým si rozumí, měla by vztahu dát šanci a nevzít nohy na ramena.

Pokud si ale myslí, že danému vztahu nemusí dát rámec a může v klidu vybírat dál, může se stát, že skončí na ocet. Další chybou, kterou ženy nad padesát při hledání správného muže dělají, je jejich nedůvěřivost.

Bez pořádné porce důvěry ale žádný vztah fungovat nebude. Za nedostatečnou důvěrou ve vztah i muže samotného často stojí mnohaleté zkušenosti nabyté v jiným vztazích.

V čem chybují

Přesto by žádná žena neměla srovnávat. To, co nebylo optimální v předchozím vztahu, přece může být zcela v pořádku ve vztahu novém. Pokud má žena strach partnerovi věřit, nikdy žádný vztah nenaváže.

Chyby, kterých se dopouštíme při randění:

Zdroj: Youtube

Další chybou, které se řada žen nad padesát dopouští, je nedostatečné sebevědomí. Žena nad padesát si může myslet, že je stará, není dostatečně krásná a nemá na to obstát ve světě lásky, který se často přisuzuje jen mladším generacím.

Ženy po padesátce se často stydí, že jsou příliš staré na flirtování a milostné projevy, nebo se bojí, že už vůbec neví, jak na to. V takovém případě je nutné se uvolnit a opustit jakékoliv obavy.

Flirtovat se bojí každý bez ohledu na věk. Nejen ženy, ale i muži, proto není potřeba se jakkoliv nervovat. Láska a vztahy mají být o přirozenosti a lehkosti sobě vlastní.

Poslední chybou, které se ženy nad padesát dopouštějí a pak zůstávají na ocet, je jejich snaha jít vehementně s dobou a využít svět sociálních sítí jako cestu k seznámení.

Ženy nad padesát ale vyrostly v době, kdy se seznamovaly osobně, a pokud sociální sítě neovládají, měly by u osobního kontaktu i zůstat. Nemusí trávit hodiny na online seznamkách, daleko lepším způsobem je, když půjdou ven, budou se věnovat činnostem, které je těší a tím zvýší také svou šanci na seznámení s podobně naladěným jedincem.

Zdroje: www.aarp.org, restless.co.uk, www.nytimes.com