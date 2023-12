Milovníci smažených jídel tvrdí, že trojobal patří mezi nejvýznamnější vynálezy lidstva. Křupavému těstíčku z mouky, vajíčka a strouhanky jednoduše málokdo odolá. Řízky proto nechybí ani na svátečním stole. Jak je ohřát, aby i druhý den chutnaly jako čerstvé?

Řízků je celá řada. Mezi nejslavnější však patří tzv. obalovaný, k jehož přípravě se používá vepřové nebo kuřecí maso, které se má naklepat, osolit, opepřit, obalit v mouce, vajíčku a strouhance a smažit. Jak ale řada hospodyněk během své praxe pochopila, tento skromný návod ze starých kuchařek nezaručuje, že výsledný pokrm bude dokonalý.

Místo šťavnatého masa zahaleného do zlatavé strouhanky se před hladovou rodinou často objevují kusy tuhé jako podešev, s potrhaným trojobalem, syrové nebo spálené. Jaké kouzlo během přípravy naše maminky používaly a co udělaly, že i ohřáté řízky chutnaly jako právě vytažené z pánve?

Řízky jako od maminky

Pokud se chystáte na řízky z kuřecích prsou, odstraňte z nich povrchové blány, zbytky šlach, případně i kůstky. Ze spodní strany odkrojte tenký ocásek, tzv. panenku a poté maso naplocho rozpulte. Následně ho jemně poklepejte paličkou, aby se srovnaly rozdíly ve výšce. Po obou stranách ho osolte.

Připravujete-li oběd nebo večeři z vepřového, zvolte krkovici nebo trochu prorostlou kýtu. Maso nakrájejte na dvou centimetrové plátky, naklepejte ho a osolte. Chcete-li mít jistotu, že řízky, ať kuřecí, nebo vepřové, nebudou suché, můžete je přes noc naložit do acidofilního mléka či jogurtu. Svalovina v kyselém prostředí zkřehne a zachová si šťavnatost.

close info antos777 zoom_in Plátky masa protáhněte strouhankou, oklepejte je a poté vkládejte do rozpáleného tuku.

Dalším krokem je trojobal. Aby dobře držel, použijte hrubou mouku. Plátky poté vložte do rozšlehaného vejce, nechte mírně okapat a zasypejte je strouhankou. Nejkvalitnější je domácí, připravená těsně před obalováním, do níž můžete přidat také čerstvé pečivo. Trojobal do sebe nenatáhne tolik tuku.

Odleželé řízky

Do pánve nebo širšího hrnce nalijte olej, aby měl cca jeden centimetr na výšku a rozehřejte ho. Mezitím zapněte troubu na sto stupňů. Jakmile špetka strouhanky, kterou do tuku vhodíte, začne pěnit, je nastavena ideální teplota. Dejte si pozor, abyste nesmažili moc řízků najednou, olej by se příliš ochladil. Také do masa nepíchejte vidličkou a pánev nezakrývejte pokličkou. Jakmile řízky lehce zezlátnou, otočte je. Poté je přesuňte do zapékací mísy a vložte do trouby. Zde je nechte půl hodiny. Perfektně dojdou a zachovají si svou šťavnatost i křupavost.

close info Marian Weyo zoom_in Strouhanku můžete ochutit bylinkami, mletými ořechy, sezamovými semínky nebo sýrem.

V případě, že by vaše dobrota zbyla, nemusíte ji jíst studenou. Zapomeňte však na ohřívání pod alobalem. Horký vzduch totiž pod touto provizorní pokličkou vytváří páru a strouhanka by byla vlhká. Opětovné smažení také není dobrý nápad. Využijte obyčejnou troubu s horkovzdušným módem.

Před ohříváním maso vyndejte na třicet minut z ledničky, aby změklo. Zapněte troubu na nejvyšší teplotu a ventilátor. Řízky následně uložte na rošt. Díky němu bude vzduch kolem masa cirkulovat rovnoměrně a strouhanka nebude rozmáčená. Abyste zabránili znečištění spotřebiče od kapajícího tuku, vložte na jeho dno plech. Po pěti až deseti minutách smaženou pochoutku zkontrolujte.

