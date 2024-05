Externí autor 13. 5. 2024 clock 3 minuty video

Kdo by neznal chlebíčky, oblíbenou lahůdku Čechů, čemuž se ostatně nelze divit, protože se jedná o český vynález ze začátku minulého století. Nejoblíbenější jsou se sýrem a šunkou. Podívejte se, jak je poskládat na chlebíček, aby z něj vzniklo mistrovské dílo.

Zásluhu na tom, že si i po víc jak stu letech pochutnáváme na chlebíčcích, má malíř Jan rytíř Skramlík, kterému byly jednohubky málo, a tak svému příteli, vyhlášenému pražskému lahůdkáři Janu Paukertovi naznačil, že by to chtělo něco tak na dvě, tři zakousnutí.

A takhle nějak vznikl chlebíček, na který k Paukertům chodila ve dvacátých letech minulého století nejenom pražská smetánka, ale i známí herci, umělci a spisovatelé jako Hugo Haas, Lída Baarová, Jan Werich, Jiří Voskovec nebo Ema Destinová.

Nutno dodat, že tenkrát chlebíček rozhodně nestál pár korun. Vlastně není divu, protože v lahůdkářství se používaly jenom vybrané a kvalitní suroviny jako domácí majonézu, husí játra nebo humra.

Šunková klasika

Základ šunkového chlebíčku tvoří kvalitní veka. Pak nesmí chybět bramborový salát, který umístíte na veku, nepodmazanou. Vrchní část tvoří kornoutek ze šunky. Do něj položíte třetinku uvařeného vejce, k němu umístíte sladkokyselou okurku nakrájenou na vějířky, tj. překrojenou na půl a dále nakrájenou, přičemž řezy jsou nedokrojené, takže nakonec vznikne efektní vějířek. Dozdobíte barevnou paprikou.

Jak na lahodný chlebíček podle skvělého šéfkuchaře, se podívejte na video:

Zdroj: Youtube

Do výšky

Aby chlebíček nebyl na pohled nuda, nesmíte suroviny na něj skládat jednu za druhou, tzv. na placku. Myslete na to, že kromě chuti je důležitý i vizuální dojem. Proto je lahůdkáři zdobí do výšky.

Předpokladem je šunka, případně jakýkoli jiný salám, nakrájená na co nejtenčí plátky. Důvodem je zcela jednoduchý fakt. S takovou šunkou se lépe manipuluje a při ohýbání nepopraská a nerozvine se. Plátek pak otočíte kolem prstu a zamotáte, jak se vám líbí. Jde hlavně o to, abyste vytvořili „3D rozměr“ a nikoli základ pro plněný chléb.

Vyzkoušet můžete také kornoutky, kdo je šikovnější, smotá i růži. Plátky šunky nebo salámu překryjete přes sebe, přehnete podélně napůl a smotáte. Šikovně zasazený v salátu se tenhle tvar ani nehne.

Jestliže se rozhodnete pro kornoutek, můžete si usnadnit práci. Stačí, když plátek šunky v dolní části naříznete do půlky. Tak vzniknou cípy, které vzájemně přeložíte jeden přes druhý. Výsledkem je kornoutek, který drží tvar.



Pokud se rozhodnete chlebíček přizdobit také plátkovým sýrem, držte se stejného hesla – vždy do výšky. Sýry můžete smotat třeba do harmoniky, kornoutu, dají se z nich tvarovat růžice. V podstatě si s nimi vyhrajete stejně jako se šunkou. A i v tomto případě platí, že by měly být nakrájené co nejvíc na tenko.



Krása domácího chlebíčku

I když v průběhu času chlebíček tak trochu upadl v zapomnění, byla by škoda na tuhle pochoutku zanevřít. Zejména ve vlastní kuchyni si ho totiž můžete uzpůsobit ku obrazu svému, stejně jako chuťovým preferencím.

Kromě šunky můžete chlebíčky zdobit rozličnými pomazánkami, teď na jaře přidat čerstvou petrželku, pažitku nebo jinou zelenou bylinku. Paprika nemusí být jenom naložená, ale čerstvá, nakrájená na tenko a pěkně křupavá.

Myslete rovněž na to, že před podáváním je vhodné umístit chlebíčky do chladu, aby se jejich chuť rozležela a udržely tvar.

