Je to tichá hrozba, kterou byste rozhodně neměli podceňovat. Rakovina tlustého střeva, která vzniká z buněk právě střeva a konečníku, postihuje miliony lidí po celém světě. Jen v Česku je každoročně diagnostikována u cca 8000 lidí. Jak poznat příznaky? A jak se bránit?

Tento druh rakoviny začíná v různých částech tlustého střeva. Typicky jako malé, nezhoubné shluky buněk zvané polypy. Jenže časem se některé z nich mohou stát rakovinotvornými. I proto se může zdát, že pomalý vývoj je zároveň prokletím i požehnáním. V raných stádiích totiž rakovina často roste bez znatelných příznaků. Zároveň však poskytuje dostatek příležitostí pro včasné odhalení a léčbu.

Kdy zbystřit?

V raném stadiu rakovina tlustého střeva a konečníku nemá specifické příznaky. V tom tkví její zákeřnost. Může se projevovat obvyklými zažívacími potížemi, kterým mnohdy nepřikládáme tak velkou váhu, protože zase brzy odezní. Pokud ale obtíže přetrvávají, rozhodně není od věci vyhledat odbornou pomoc a navštívit lékaře.

Na co se zaměřit:

– stolice je najednou nepravidelná

– výrazný úbytek na váze

– časté průjmy, popřípadě období zácpy a jejich střídání

– hlen nebo krev ve stolici

– nepříjemné nadýmání a výrazný pocit plnosti i po konzumaci nenadýmavých potravin

– bolestivý odchod větrů

– nucení na stolici a pocit nedokonalého vyprázdnění

– častá bolest břicha, popřípadě v oblasti konečníku

Výrazným znakem, že se něco děje, je také nadměrná únava. Pokud se dlouhodobě cítíte unavení, i přesto, že dostatečně spíte a odpočíváte, měli byste to považovat za další varovný signál. Pokud se přidají i nechutenství a zvracení, okamžitě navštivte lékaře.

Nepanikařit

Přestože je rakovina tlustého střeva jednou z nejrozšířenějších, nepanikařte, pokud u sebe objevíte některý z příznaků. Může se jednat o jiná onemocnění spojená s trávicím traktem. Mezi ty nejčastější patří nepříjemné hemoroidy, potravinová intolerance nebo alergie. Na vině může být ale i ulcerózní kolitida, nebo syndrom dráždivého tračníku. U někoho se může projevit i Crohnova choroba.

Důležitá je prevence

Patříte k rizikové skupině? A vzpomenete si, kdy jste byli naposledy na prevenci? „První záchyt pacientů v rizikové skupině nad 50 let se provádí díky adresnému zvaní pojišťoven tzv. testem na okultní (skryté) krvácení. To spočívá v tom, že tři po sobě následující dny odeberete vzorek asi o velikosti čočky ze dvou různých míst stolice, který se rozetře do testovacího psaníčka,“ popisují lékaři. Pokud vám pozvánka z pojišťovny nepřišla, aktivně se o možnost vyšetření zajímejte u svého praktického lékaře!

V době provádění testu se doporučuje jíst hodně zeleniny, luštěnin a tmavého chleba. Naopak se nedoporučuje syrové maso, zvěřina nebo třeba jitrnice.

Správná životospráva

I když rakovinou tlustého střeva a konečníku může onemocnět prakticky kdokoli, riziko se výrazně zvyšuje právě po padesátém roce života. K onemocnění přispívá zejména strava s nízkým obsahem vlákniny a vysokým obsahem tuku, obezita, kouření či nadměrné užívání alkoholu. „Ve své životosprávě se proto zaměřte na ovoce, zeleninu a celozrnné potraviny. Omezte červené maso. Vyhněte se průmyslově zpracovaným potravinám,“ shodují se lékaři na nejlepší prevenci. „Také se snažte každý den alespoň minimálně cvičit a chodit,“ doporučují.

Léčba existuje

Pokud už je pacientovi diagnostikována rakovina tlustého střeva, léčebný plán bude záviset na jejím postupu a dalších individuálních faktorech. V ranném stádiu může být dostatečný chirurgický zákrok, kdy lékaři odstraní část tlustého střeva nebo konečníku spolu s blízkými lymfatickými uzlinami. Chemoterapie pak může být podána před operací ke zmenšení nádorů nebo po operaci k zabití všech zbývajících rakovinných buněk. Radioterapie se pak často užívá v případě, že nádor nelze chirurgicky odstranit.

