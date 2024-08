Externí autor 18. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Ve světě, kde lékařské pokroky neustále posouvají hranice možného, zůstává rakovina žaludku obávaným nepřítelem. Nemoc je často označovaná jako „tichý zabiják“ protože může nepozorovaně číhat měsíce nebo dokonce roky, než se projeví. Jak ji poznat a včas odhalit?

V Česku si tuto diagnózu ročně vyslechne zhruba 1500 lidí, nejčastěji ve věku nad 70 let. Problém je, tak jako u mnoha jiných nádorových onemocnění, že neexistuje snadné preventivní vyšetření, a tak se na něj většinou přijde pozdě. Naděje však není ztracena! Pochopením některých signálů, které vám vaše tělo může vysílat, se můžete stát strážcem vlastního zdraví a tuto nemoc odhalit dříve, než bude pozdě.

Nepodceňujte příznaky

„Žaludek je neuvěřitelně přizpůsobivý orgán. Dokáže vykompenzovat spoustu změn, než začne vykazovat známky potíží. Proto rakovina žaludku často zůstává v raných stádiích neodhalena,“ popisuje lékařka Emily Chen, přední gastroenteroložka americké kliniky Memorial Sloan Kettering Cancer Center s tím, že pokud už se příznaky objeví, mohou být snadno zaměněny za běžnější a méně závažné stavy.

Problémy s trávením

I když se rakovina žaludku nemusí ohlašovat právě s fanfárami, zanechává na těle drobné stopy. „I malé změny mohou být významné, pokud přetrvávají,“ říká Mark Johnson, onkolog specializující se na gastrointestinální nádory. „Jedním z nejběžnějších časných příznaků je špatné trávení, které se neustále vrací. Pokud zjistíte, že saháte po antacidech (léčiva, která se používají k neutralizaci kyselosti v žaludku) častěji než obvykle, a úleva je jen dočasná, je čas navštívit lékaře,“ říká.

Zjišťujete, že nejste schopni do sebe dostat jídla, která jste dříve s chutí snědli? „Žaludek může mít potíže s řádným roztažením kvůli přítomnosti nádoru. To může způsobit, že se cítíte plní i po snědení malého množství potravy,“ objasňují lékaři.

Úbytek hmotnosti

Zatímco mnoho lidí by mohlo neočekávaný úbytek hmotnosti uvítat, v tomto případě může být známkou něčeho závažnějšího. „Pokud hubnete, aniž byste se o to snažili, zejména pokud je to doprovázeno ztrátou chuti k jídlu, je zásadní nechat se vyšetřit,“ shodují se odborníci s tím, že pozornost byste měli věnovat i změnám ve vašich hygienických návycích. „Zácpa, průjem nebo změny v barvě či konzistenci stolice, které trvají déle než několik dní, by měly být rozhodně vyšetřeny.“ Pozor si však dejte i na neustálý pocit mírné nevolnosti – může to být podobné tomu, co jste jako děti prožívali při rychlé jízdě autobusem.

Poznejte své šance

I když rakovina žaludku může postihnout kohokoli, určité faktory mohou zvýšit rizika. „Věk je významným faktorem, přičemž riziko se zvyšuje po padesátém roce života. Muži jsou navíc náchylnější k rozvoji rakoviny než ženy. Strava bohatá na uzené a solené potraviny, kouření, alkohol a rodinná anamnéza – to vše přispívá ke zvýšenému riziku,“ říká lékařka Emily Chen.

Pokud zaznamenáváte přetrvávající příznaky, prvním krokem je konzultace s praktickým lékařem. „Obvykle začínáme důkladným fyzickým vyšetřením a anamnézou. Krevní testy nám mohou pomoci hledat známky anémie nebo jiných abnormalit. Pokud máme podezření na rakovinu žaludku, pravděpodobně doporučíme horní endoskopii, která nám umožní vizuálně prozkoumat žaludeční sliznici a v případě potřeby odebrat vzorky,“ tvrdí lékaři s tím, že další zobrazovací vyšetření jako CT nebo PET skeny mohou být použity k určení, zda se rakovina nerozšířila i mimo žaludek.

Doporučení lékařů je jasné: Nečekejte na zjevné příznaky. Buďte proaktivní ohledně svého zdraví. Plánujte pravidelné kontroly, udržujte zdravý životní styl a co je nejdůležitější, důvěřujte svým instinktům. „Když je zachycena včas, je rakovina žaludku mnohem lépe léčitelná. Pětiletá míra přežití u lokalizované rakoviny žaludku je kolem 70 procent, ve srovnání s pouhými pěti procenty u rakoviny, která se rozšířila do vzdálených částí těla,“ uzavírá Emily Chen.



Zdroje: www.prozeny.cz,www.mskcc.org